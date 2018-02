മുംബൈ: ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ബി.സി.സി.ഐയ്ക്ക് ലാഭമായി ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഡൊമൈന്‍ പുതുക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബി.സി.സി.ഐ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു. ഞായറാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ബി.സി.സി.ഐയുടെ സൈറ്റ് ഓഫ്‌ലൈനായത്.

ഡൊമൈന്‍ പുതുക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവസാന തിയ്യതി ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തിയ്യതിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുന്‍ ഐ.പി.എല്‍ ചെയര്‍മാനായിരുന്ന ലളിത് മോദിയുടെ പേരിലുള്ള ഡൊമൈന്‍ പുതുക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. മോദിയുടെ പേരിലായതിനാല്‍ ബി.സി.സി.ഐയ്ക്ക് ഇടപെടല്‍ നടത്താന്‍ കഴിയാതെ വന്നതും തിരിച്ചടിയായി.

2006ലാണ് മോദി തന്റെ പേരില്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ഡൊമൈന്‍ വാങ്ങിയത്. അന്നുമുതല്‍ മോദിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ഡൊമൈന്‍. 2006 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ 2018 ഫെബ്രുവരി വരെയായിരുന്നു ഡൊമൈന്‍ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അത് തീര്‍ന്നതോടെയാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് പണിമുടക്കിയത്. 2014ല്‍ ലളിത് മോദിയില്‍ നിന്ന് ഡൊമൈന്‍ അവകാശം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.സി.സി.ഐ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു.

ഐ.പി.എല്ലിന്റെയും ഐ.പി.എല്‍ ടിട്വന്റി ഡോട്ട് കോമിന്റേയും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ മോദിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പരിന്നീട് മോദി ബി.സി.സി.ഐയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

