ഡല്‍ഹി: ഏഷ്യ പസഫിക് മിഡില്‍വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിജേന്ദര്‍ സിങിന് കിരീടം. ഡല്‍ഹി ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ മുന്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍ താന്‍സനിയയുടെ ഫ്രാന്‍സിസ് ചേക്കയെ തോല്‍പിച്ചാണ് വിജേന്ദര്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് നിലനിര്‍ത്തിയത്. നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിലാണ് വിജേന്ദറിന്റെ കിരീട നേട്ടം.

മൂന്നു മിനിറ്റ് വീതം നീളുന്ന പത്തു റൗണ്ടുകളിലായി നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഏഴ് റൗണ്ടുകള്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കെ മൂന്നാം റൗണ്ടിലാണ് വിജേന്ദര്‍ എതിരാളിയെ ഇടിച്ചിട്ടത്. പ്രഫഷണല്‍ കരിയറില്‍ എട്ടാം മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ വിജേന്ദറിന്റെ എട്ടാം വിജയമാണിത്‌. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ മേല്‍കൈ നിലനിര്‍ത്തിയ വിജേന്ദര്‍ മൂന്നൂ സെറ്റുകളിലും ആധികാരികമായാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ കെറി ഹോപ്പിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് വിജേന്ദര്‍ പ്രഫഷണല്‍ കരിയരിലെ ആദ്യ കിരീടമായ ഏഷ്യ പസഫിക് മിഡില്‍വെയിറ്റ് ചാമ്പ്യന്‍പട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്. ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ കിരീടം നിലനിര്‍ത്തണമെന്നാണ് നിയമം. ഇടിക്കൂട്ടില്‍ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച ചേക്കയെ ഇടിച്ചിട്ടതോടെ കിരീടം വിജേന്ദറിന് നിലനിര്‍ത്താനായി.

