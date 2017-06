ന്യൂഡല്‍ഹി: മലയാളി ഫുട്‌ബോള്‍ താരം സി.കെ വിനീതിന്റെ ജോലി പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി വിജയ് ഗോയല്‍. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ഹാജര്‍ കുറവായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സി.കെ വിനീതിനെ ഏജീസില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് കായികരംഗത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഏറെപ്പേര്‍ വിനീതിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. നേരത്തെ വിനീതിനെ പിന്തുണച്ച് വിജയ് ഗോയല്‍ രംഗത്തു വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. കളിക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താമെന്നും ട്വീറ്റിലുടെ വിജയ് ഗോയല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം കേന്ദ്ര നിലപാടിന് അനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സി.കെ വിനീതിനെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് വിജയ് ഗോയല്‍ വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വിനീതിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

വിനീതിന് പിന്തുണയുമായി വിജയ് ഗോയലിന്റെയും പിണറായി വിജയന്റെയും എഫ്ബി പോസ്റ്റ്‌

My statement on @ckvineeth controversy. I support his cause & will do the needful. Rules must be changed for welfare of players. #CKVineeth pic.twitter.com/4pf5foUdCA