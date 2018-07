മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടിയ ടിം കാഹില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു. 107 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 50 ഗോളുകളടിച്ചാണ് കാഹില്‍ ബൂട്ടഴിക്കുന്നത്. റഷ്യന്‍ ലോകകപ്പിലും ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയ കാഹില്‍ നാല് ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഓസീസ് താരമെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സിയില്‍ പെറുവിനെതിരെ 2-0ത്തിന് ഓസ്‌ട്രേലിയ പരാജപ്പെട്ട മത്സരത്തില്‍ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാഹില്‍ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലെത്തിയത്.

'ഇന്ന് എന്റെ അവസാന ദിവസമാണ്. ഞാന്‍ ഔദ്യോഗികമായി എന്റെ ബൂട്ടഴിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളില്‍ ഇനി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ ഞാനുണ്ടാകില്ല. എന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍വചിക്കാനാകാത്താണ്' വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കാഹില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഞാനെപ്പോഴെല്ലാം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ പിന്തുണച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നൂറിലധികം മത്സരങ്ങളില്‍ എന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായതില്‍ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഓരോ മത്സരവും ഓരോ അംഗീകാരമായിരുന്നു. കാഹില്‍ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2004-ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കാഹില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോളില്‍ അരങ്ങേറിയത്. 2006 ലോകകപ്പില്‍ ജപ്പാനെതിരെ കാഹില്‍ ഇരട്ടഗോളുകളടിച്ചു. അന്ന് മറ്റൊരു റെക്കോഡും താരം സ്വന്തമാക്കി. ലോകകപ്പില്‍ ഗോളടിക്കുന്ന ആദ്യ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം. 2010, 2014 ലോകകപ്പിലും കാഹില്‍ ഗോളുകള്‍ നേടി. അതില്‍ 2014 ലോകകപ്പില്‍ നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സിനെ ഓസീസ് 3-2 വിറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ഗോള്‍ കാഹിലിന്റെ വകയായിരുന്നു.

തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് വിജയമൊരുക്കിയതും കാഹിലിന്റെ ബൂട്ടുകളായിരുന്നു. അന്ന് ഇരട്ടഗോളുകളാണ് കാഹില്‍ നേടിയത്. ആദ്യം ഒരു ബൈസിക്കിള്‍ കിക്കും പിന്നീട് ഒരു ഹെഡ്ഡറും.

ക്ലബ്ബ് തലത്തില്‍ കളി തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ കാഹില്‍ ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് മില്‍വാലിന് വേണ്ടി കളി തുടങ്ങിയ കാഹില്‍ 2004 മുതല്‍ 2012 വരെ എവര്‍ട്ടണായി ബൂട്ടുകെട്ടി. ഒരു വര്‍ഷം മെല്‍ബണ്‍ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും കളിച്ചു.

Today’s the day that I’m officially hanging up my boots on my international career with the Socceroos.

No words can describe what it has meant to represent my country. Massive thank you to everyone for the support throughout all my years wearing the Australian badge. pic.twitter.com/gqnM1HWA7S