ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ-ലീഗ് ചാമ്പ്യന്‍മാരായ മിനര്‍വ പഞ്ചാബ് സൂപ്പര്‍ കപ്പില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ സാധ്യത. ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷനെഴുതിയ കത്തിലാണ് മിനര്‍വ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളും സൂപ്പര്‍ കപ്പ് നടക്കുന്ന ഭുവനേശ്വറിലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുമാണ് മിനര്‍വ കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

സൂപ്പര്‍ കപ്പിനുള്ള യാത്ര-താമസ ചിലവകുള്‍ ക്ലബ്ബ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മത്സരത്തില്‍ തോറ്റാല്‍ പുറത്താകുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റിന് വേണ്ടി അത്രയും പണം ചെലവഴിക്കാന്‍ ക്ലബ്ബിന് കഴിയില്ല. ഒരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് കളിക്കാരുടെ കരാര്‍ പുതുക്കേണ്ടി വരും. കത്തില്‍ പറയുന്നു.

സൂപ്പര്‍ കപ്പിനെതിരെ മിനര്‍വ പഞ്ചാബിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ രഞ്ജിത് ബജാജും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സൂപ്പര്‍ കപ്പ് കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും അതൊരു തമാശയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു രഞ്ജിതിന്റെ പ്രതികരണം. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രഞ്ജിതിന്റെ വിമര്‍ശനം.

ഐ-ലീഗിലേയും ഐ.എസ്.എല്ലിലേയും ആറു ടീമുകള്‍ വീതമാണ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിക്കുന്നത്. ഇരു ലീഗുകളിലും ആദ്യ നാലിലെത്തിയ ടീമിന് പുറമെ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിച്ചെത്തുന്ന ടീമുകളുമാണ് സൂപ്പര്‍ കപ്പില്‍ കളിക്കുക. ഐ.എസ്.എല്‍ ടീമായ ജെംഷദ്പുര്‍ എഫ്.സിയാണ് സൂപ്പര്‍ കപ്പില്‍ മിനര്‍വ പഞ്ചാബിന്റെ എതിരാളികള്‍.

Content Highlights: Super Cup 2018 I-League champions Minerva FC threaten to pull out citing financial crunch, heat in