ടൂറിന്‍: ഇറ്റലിയിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗില്‍ വംശീയ അധിക്ഷപത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച താരത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം. ഇറ്റലിയെ ഒന്നാം ഡിവിഷന്‍ ലീഗായ സീരി എയ്ക്കിടെ പേസ്‌ക്കേര ക്ലബ്ബ് താരം സുലേ മുന്താറിക്ക് നേരെയാണ് വംശീയ അധിക്ഷേപമുണ്ടായത്.കാലിരിക്ക് എതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ കാലിരിയുടെ ആരാധകര്‍ മുന്താറിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് 'കറുത്തവന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കണ്ട' എന്ന് ഗാലറയിലിരുന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു.

ആരാധകരുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് റഫറിയോട് മുന്താറി പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും റഫറി അത് ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. തുടര്‍ന്ന് കാണികളുടെ അടുത്ത് പോയി തന്റെ തൊലി കറുത്തതാണെങ്കിലും താനും മനുഷ്യനാണെന്ന് മുന്താറി മറുപടി നല്‍കി.

റഫറിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഗാലറിയുടെ അടുത്ത് പോയതിന് മുന്താറിക്ക് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കളി മതിയാക്കി മുന്താറി ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് റഫറി മുന്താറിക്ക് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാര്‍ഡും കാണിച്ചു.

Sulley Muntari telling them "this is my colour"

