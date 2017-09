ന്യൂയോര്‍ക്ക്: യു.എസ് ഓപ്പണ്‍ വനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം സാനിയ മിര്‍സ സെമിഫൈനലില്‍. െൈചനീസ് പങ്കാളി ഷുയ് പെങ്ങിനൊപ്പമാണ് സാനിയ 2017ലെ ആദ്യ ഗ്രാന്‍സ്ലാം സെമിക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. നാലാം സീഡായ ഇന്തോ-ചൈനീസ് ജോഡി രണ്ട് സെറ്റിനുള്ളില്‍ തന്നെ വിജയം കണ്ടു.

ആദ്യ സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീണ്ടപ്പോള്‍ രണ്ടാം സെറ്റില്‍ 6-4നായിരുന്നു ഇന്തോ-ചൈനീസ് സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം. ഒരു മണിക്കൂറും 56 മിനിറ്റും മത്സരം നീണ്ടുനിന്നു.

ഈ സീസണില്‍ ഓസ്‌ട്രേലേയിന്‍ ഓപ്പണിലും വിംബിള്‍ഡണിലും മൂന്നാം റൗണ്ടില്‍ സാനിയ പുറത്തായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിലാകട്ടെ, ആദ്യ റൗണ്ടിലും പുറത്തായി. സെമിയില്‍ രണ്ടാം സീഡ് മാര്‍ട്ടിന് ഹിംഗിസ്-യുവാന്‍ ചാന്‍ സഖ്യമാണ് സാനിയ ജോഡിയുടെ എതിരാളികള്‍.

.@MirzaSania & Peng Shuai d. Babos/Hlavackova 7-6(5), 6-4 to reach the women's doubles SFs. They'll play Chan/Hingis next. #usopen pic.twitter.com/rDaCPiGVTH