ബെര്‍ണബ്യൂ: ലാലിഗയില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ ചിറകിലേറി ജിറോണയെ ഗോള്‍ മഴയില്‍ മുക്കി റയല്‍ മാഡ്രിഡ്. ആകെ ഒമ്പത് ഗോളുകള്‍ പിറന്ന മത്സരത്തില്‍ മൂന്നിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് റയലിന്റെ വിജയം. ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നാല് ഗോളുകള്‍ വലയിലാക്കിയ റെണാള്‍ഡോയാണ് റയലിന് വിജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. കരിയറില്‍ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അമ്പതാം ഹാട്രിക് ഗോളായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ ലാലിഗയില്‍ ക്രിസ്റ്റിയാനോയുടെ ആകെ ഗോള്‍ നേട്ടം 22 ആയി.

ആദ്യ പകുതിയല്‍ ഇരുകൂട്ടരും ഓരോ ഗോള്‍ വീതം അടിച്ച്‌ സമനിലയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ തുടരെത്തുടരെ വലചലിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ 11, 47, 64, 91 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റിയാനോയുടെ നാല് ഗോളുകളും. ബെയിലും ലൂകാസ് വാസ്‌കസുമാണ് റയലിന്റെ മറ്റു ഗോള്‍ സ്‌കോറര്‍മാര്‍. ലൂകാസിന്റെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയതും ക്രിസ്റ്റിയാനോയാണ്. ജിറോണയ്ക്കായി 29, 67 മിനിറ്റുകളില്‍ സ്റ്റുവാനി ഇരട്ട ഗോള്‍ നേടി. 88-ാം മിനിറ്റില്‍ ലോപസ് മൂന്നാം ഗോളും വലയിലാക്കി.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ബാഴ്‌സലോണ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്ക് അത്‌ലറ്റിക് ബില്‍ബാവോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. മെസ്സിയും അല്‍കാസറുമാണ് ഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

Content Highlights; Ronaldo hits four in Real Madrid's thrilling win over Girona