മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗയില്‍ കരുത്തരായ റയല്‍ മാഡ്രിഡിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോല്‍വി. മോശം ഫോമില്‍ തുടരുന്ന റയലിനെ വിയ്യാറയലാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരൊറ്റ ഗോളിനായിരുന്നു വിയ്യാറയലിന്റെ വിജയം.

സ്വന്തം ആരാധകര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ റയലിന് തന്നെയായിരുന്നു ആധിപത്യം. 28 തവണ റയല്‍ ഗോളിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല. ഫിനിഷിങ്ങിലെ പിഴവും വിയ്യാറയല്‍ ഗോള്‍കീപ്പറുടെ മികവുമാണ് റയലിന് തിരിച്ചടിയായത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോയും ബെയ്‌ലുമടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ സുവര്‍ണാവസരം പാഴാക്കി.

87-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു വിയ്യാറയലിന്റെ വിജയഗോള്‍ വന്നത്. ഒരു ചിപ്പ് ഷോട്ടിലൂടെ പാബ്ലോ ഫോര്‍നാല്‍സ് ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു.

തോല്‍വിയോടെ ഒന്നാമതുള്ള ബാഴ്‌സയേക്കാള്‍ 16 പോയിന്റ് പിന്നിലായി റയല്‍. ഇതോടെ ലാ ലിഗ കിരീടം നിലനിര്‍ത്തുകയെന്ന റയലിന്റെ മോഹം ഏറെക്കുറെ ഇരുട്ടിലായി. 18 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബാഴ്‌സയ്ക്ക് 48 പോയിന്റും റയലിന് 32 പോയിന്റുമാണുള്ളത്.

