മ്യൂണിച്ച്: ജര്‍മ്മന്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ബയറണ്‍ മ്യൂണിക്കും റയല്‍ മാഡ്രിഡിന് മുന്നില്‍ വഴിമാറി. ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് സെമിഫൈനല്‍ ആദ്യപാദത്തില്‍ ബയറണ്‍ മ്യൂണിക്കിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളിനാണ് റയല്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഗോളിന് പിറകില്‍ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു റയലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്.

ആക്രമണവുമായി മുന്നേറിയ ബയറണ്‍ 28-ാം മിനിറ്റില്‍ കിമ്മിച്ചിലൂടെ ലീഡെടുത്തു. ഹാമിഷ് റോഡ്രിഗസിന്റെ പാസ്സില്‍ നിന്നായിരുന്നു കിമ്മിച്ചിന്റെ ഗോള്‍. എന്നാല്‍ 44-ാം മിനിറ്റു വരെയേ ആ ഗോളിന് ആയുസുണ്ടായുള്ളു. ഡാനി കാര്‍വഹാലിന്റെ പാസില്‍ മാര്‍സെലോ റയലിനായി ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ഇസ്‌കോയെ മാറ്റി അസന്‍സിയോയെ സിദാന്‍ കളത്തിലിറക്കി. സിദാന്റെ ഈ തന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതാണ് 57-ാം മിനിറ്റില്‍ കണ്ടത്. ലൂകാസിന്റെ അസിസിറ്റില്‍ അസന്‍സിയോ റയലിന്റെ വിജയഗോള്‍ നേടി.

മെയ് രണ്ടിന് സാന്റിയാഗോ ബെര്‍ണാബ്യൂവില്‍ രണ്ടാം പാദ സെമിഫൈനല്‍ നടക്കും. എവേ മത്സരത്തില്‍ വിജയത്തിന്റെ മുന്‍തൂക്കവുമായാകും റയല്‍ ഇനി സ്വന്തം തട്ടകത്തിലിറങ്ങുക.

ثبت در تاریخ



just like a year ago

Real Madrid coming from behind

and taking the lead at Munich !!!! pic.twitter.com/OzP1jJaPA7