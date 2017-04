മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തില്‍ ബാഴ്‌സലോണക്ക് വെല്ലുവിളിയുയര്‍ത്തി റയല്‍ മാഡ്രിഡിന് നിര്‍ണായക വിജയം. സാന്റിയാഗോ ബെര്‍ണാബ്യുവില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ വലന്‍സിയയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ റയല്‍ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി. 34 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 81 പോയിന്റാണ് റയലിനുള്ളത്.

കളി തുടങ്ങി 26-ാം മിനിറ്റില്‍ ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ ഗോളിലൂടെ റയല്‍ മാഡ്രിഡ് മുന്നിലെത്തി. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റിയാനോയുടെ ഗോള്‍. പിന്നീട് പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്‌റ്റ്യോനോയ്ക്ക് ലക്ഷ്യം തെറ്റി. ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിനെ ഡാനി പരേജോ തള്ളിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് റഫറി റയലിന് അനുകൂലമായി പെനാല്‍റ്റി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ പെനാല്‍റ്റിയെടുത്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് അവസരം മുതലാക്കാനായില്ല.

അവസാനം 82-ാം മിനിറ്റില്‍ വലന്‍സിയയുടെ സമനില ഗോള്‍ വന്നു. 30 വാര അകലെ നിന്നെടുത്ത ഫ്രീകിക്ക് റയലിന്റെ വലയിലെത്തിച്ച മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍ പരേജോയാണ് വലന്‍സിയയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഈ സമനിലക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ ആയുസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 85-ാം മിനിറ്റില്‍ മാഴ്‌സെലോയിലൂടെ റയല്‍ വിജയഗോള്‍ നേടി. വലന്‍സിയയുടെ പ്രതിരോധത്തെ കബളിപ്പിച്ച് ബോക്‌സില്‍ നിന്ന് വലങ്കാല്‍ കൊണ്ട് മാഴ്‌സെലോ റയലിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ച ഗോള്‍ നേടുകയായിരുന്നു.

