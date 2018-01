സെഞ്ചൂറിയന്‍: ഐ-ലീഗില്‍ ഒത്തുകളിക്കുള്ള സാധ്യത വെളിപ്പെടുത്തി മിനര്‍വ പഞ്ചാബ് ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ രഞ്ജിത് ബജാജ്. തന്റ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് രഞ്ജിത് ബജാജ് വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തിയത്. ഒത്തുകളിക്കാനുള്ള പണം വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്ത് ആരോ അയച്ച മെസ്സേജിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുമായി തന്റെ ടീമിലെ രണ്ടു കളിക്കാര്‍ തന്നെ വന്നു കണ്ട കാര്യമാണ് ട്വീറ്റില്‍ രഞ്ജിത് പറയുന്നത്.

മിനര്‍വ പഞ്ചാബിലെ രണ്ടു കളിക്കാര്‍ എന്നെ കാണാന്‍ വന്നു. അവരുടെ കൈയില്‍ ഒരു വ്യക്തി അയച്ച മെസ്സേജിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തുകളിച്ചാല്‍ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ആ വ്യക്തി കളിക്കാര്‍ക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്റെയും എ.എഫ്.സിയുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എല്ലാവരും ജാഗ്രതയിലായിരിക്കണമെന്നും ആരും ഒത്തുകളിയുടെ കെണിയില്‍ വീണുപോകരുതെന്നും രഞ്ജിത് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തും ചെയ്യാന്‍ മടിയില്ലാത്ത ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷ തനിക്കുണ്ടെന്നും രഞ്ജിത് പറയുന്നു.

ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 22 പോയിന്റുമായി ഐ-ലീഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മിനര്‍വ പഞ്ചാബ്. ഏഴെണ്ണത്തില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ഒരൊറ്റ പരാജയം മാത്രമാണ് മിനര്‍വയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.

2 of my players came to me with screenshots of match fixing offers of 30 lakhs/I reported it to Aiff integrity officer&also AFC thru their integrity app/really hope these unscrupulous elements are not successful in getting thru2other players and match officials @ILeagueOfficial pic.twitter.com/Hs28ljflvb

We need to be ultra careful now /the cats out of the bag / it has arrived in our country /the curse of horrible people trying to ruin our beautiful game with the immediate lure of easy big money / really hope NO MATCH OFFICIALS or PLAYERS fall in this trap 🙏🏽😢@ILeagueOfficial