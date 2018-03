മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗയില്‍ മലാഗയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ബാഴ്‌സലോണ നിരയില്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസ്സിയുണ്ടാകില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമില്‍ നിന്ന് അവസാന നിമിഷം മെസ്സിയെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ്‌ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് ബാഴ്‌സലോണ ടീം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി. മെസ്സിക്ക് പകരം യെറി മിന കളിക്കും. പുലര്‍ച്ചെ 1.15നാണ് ബാഴ്‌സലോണ-മലാഗ മത്സരം.

ലാ ലിഗയില്‍ ബാഴ്‌സലോണ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അത്ലറ്റിക്കോയേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ്. 27 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 69 പോയിന്റാണ് അവർക്കുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ മെസ്സിയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളില്‍ കരുത്തരായ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിനെ ബാഴ്‌സലോണ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലാ ലിഗ പോയിന്റെ പട്ടികയില്‍ അവസാന സ്ഥാനക്കാരാണ് മലാഗ.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place