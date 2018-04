ബാഴ്‌സലോണ: ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക് ഗോള്‍ മികവില്‍ ബാഴ്‌സലോണ ലാലിഗ ഫുട്‌ബോള്‍ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു. ചാമ്പ്യന്‍പട്ടത്തിന് നിര്‍ണായകമായ മത്സരത്തില്‍ ഡിപോര്‍ട്ടിവോയെ രണ്ടിനെതിരെ നാലു ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്താണ് ബാഴ്‌സയുടെ 25-ാം കിരീടനേട്ടം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സെവിയ്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് കപ്പും ബാഴ്‌സ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റില്‍ കുടീഞ്ഞോയുടെ ഗോളിലാണ് ബാഴ്‌സ ആദ്യ ഗോള്‍ പോസ്റ്റിലെത്തിച്ചത്. 37, 81, 84 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഹാട്രിക് ഗോളുകള്‍. ഇതോടെ സീസണില്‍ മെസ്സി 32 ഗോളുകള്‍ തികച്ചു. 39-ാം മിനിറ്റില്‍ ലൂക്കാസ് പെരസും 63-ാം മിനിറ്റില്‍ കൊളാകുമാണ് ഡിപോര്‍ട്ടിവോയ്ക്കായി ഗോളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരുഘട്ടത്തില്‍ 2-2 എന്ന നിലയില്‍ ഡിപോര്‍ട്ടിവോ ലീഡ് പിടിച്ചെങ്കിലും അവസാന മിനിറ്റുകളില്‍ തുടരെ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ വലയിലാക്കി മെസ്സി ബാഴ്‌സയുടെ വിജയവും കിരീടവും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ലീഗില്‍ ഇതുവരെ 34 കളികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ ബാഴ്‌സയ്ക്ക് 86 പോയന്റായി. രണ്ടാമതുള്ള അത്‌ല്റ്റിക്കോയ്ക്ക് 75 പോയന്റാണുള്ളത്. അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരങ്ങള്‍ ജയിച്ചാലും അതലറ്റിക്കോയ്ക്ക് ഇനി ബാഴ്‌സയ്‌ക്കൊപ്പം എത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. റയല്‍ മാഡ്രിഡാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

Conteng Highlights; Lionel Messi hat-trick gives Barcelona La Liga title after win over Deportivo