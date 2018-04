നൗ കാമ്പ്: ഹാട്രിക് ഗോളുമായി ലയണല്‍ മെസ്സി കളം നിറഞ്ഞ ലാ ലിഗയില്‍ ബാഴ്‌സലോണയ്ക്ക് അനായാസ വിജയം. ലെഗനെസിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളിന് തോല്‍പ്പിച്ച ബാഴ്‌സ കിരീടത്തോടടുത്തു. ആദ്യ പകുതിയില്‍ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ നേടിയ മെസ്സി കളി തീരാന്‍ മൂന്നു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 68-ം മിനിറ്റില്‍ എല്‍ സാറിലൂടെ ലെഗനെസ് ഒരു ഗോള്‍ മടക്കിയെങ്കിലും ബാഴ്‌സയെ വെല്ലിവിളിക്കാനായില്ല

30 വാര അകലെ നിന്നെടുത്ത ഫ്രീ കിക്കിലൂടെയാണ് മെസ്സി ആദ്യ ഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ 2006-07 സീസണില്‍ റൊണാള്‍ഡീന്യോ ആറു ഫ്രീ കിക്ക് ഗോള്‍ നേടിയ ശേഷം ആ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോഡും മെസ്സി നേടി. മെസ്സിയുടെ ബാഴ്‌സ കരിയറിലെ നാല്‍പ്പതാം ഹാട്രിക്കാണിത്. ലാലിഗയിലെ 29-ാം ഹാട്രിക്കും.

വിജയത്തോടെ ലാ ലിഗയില്‍ 38 മത്സരങ്ങളില്‍ അപരാജിത കുതിപ്പ് നടത്തിയ ബാഴ്‌സ 1979-80 സീസണിലെ റയല്‍ സൊസൈദാദിന്റെ റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്തി. ഇനി അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ വലന്‍സിയയോട് തോല്‍ക്കാതിരുന്നാല്‍ അപരാജിത കുതിപ്പില്‍ ബാഴസയ്ക്ക് പുതിയ റെക്കോഡിടാം.

ഈ സീസണില്‍ 31 മത്സരങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ സീസണ്‍ അവസാനം ഏഴു മത്സരങ്ങളിലും ബാഴ്‌സ തോല്‍വി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ ആദ്യ വാരം മലാഗയോടേറ്റ പരാജയമാണ് ബാഴ്‌സയുടെ അവസാനത്തെ തോല്‍വി. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് നടന്ന 38 മത്സരങ്ങളില്‍ 31 എണ്ണം വിജയിക്കുകയും ഏഴെണ്ണം സമനിലയാവുകയുമായിരുന്നു.

