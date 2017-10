ജക്കാര്‍ത്ത: ഇന്‍ഡൊനീഷ്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിലെ മുന്‍നിര ഗോള്‍കീപ്പറായ ഖൊയ്​രുൾ ഹുദ കളിക്കിടെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ സഹകളിക്കാരനുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് മരിച്ചു.

തെക്കന്‍ ജാവയിലെ സുര്‍ജയ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കളിയും അതിനിടെ ഉണ്ടായ ദുരന്തവും ടെലിവിഷനിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ തത്സമയം കാണുകയും ചെയ്തു.

മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ ഖൊയ്​രുൾ ഹുദ സൂപ്പര്‍ലീഗിലെ താരമായ പെര്‍സെലയുടെ ഗോള്‍കീപ്പറാണ്. ലീഗില്‍ സെമെന്‍ പഡാങ്ങിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ടീമംഗമായ റമോണ്‍ റോഡ്രിഗസുമായാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ടീമിന്റെ ഇതിഹാസ താരമായാണ് ഖൊയ്​രുൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം പകുതിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഹാഫ് ടൈം വിസില്‍ വരാന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോള്‍ ഒരു ആക്രമണത്തിനിടെ പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന്‍ മുന്നോട്ടു കയറിയ ഖൊയ്​രുളും പന്ത് ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാന്‍ സ്ട്രൈക്കര്‍ക്കൊപ്പം ഓടിയ റോഡ്രിഗസസും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡ്രിഗസിന്റെ മുട്ട് ഖൊയ്​രുളിന്റെ പിന്‍കഴുത്തില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ വേദന കൊണ്ട് പിടിഞ്ഞു വീണ ഖൊയ്​രുളിനെ ഉടനെ സമീപത്തെ ആസ്പത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആസ്പത്രിയില്‍ എത്തിയതിനുശേഷമാണ് മരിച്ചത്.

1999ല്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ഖൊയ്​രുൾ പെര്‍സെലയ്ക്കുവേണ്ടി 500 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഖൊയ്​രുൾ ആസ്പത്രിയില്‍ മരിച്ചത് അറിയാതെ സുരാജയ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന മത്സരത്തില്‍ ഖൊയ്​രുളിന്റെ ടീമായ പെര്‍സെല മടക്കമില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് വിജയിച്ചു.

2004ൽ ബെംഗളൂരു ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിലും സമാനമായൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മോഹൻ ബഗാന്റെ ഗോൾകീപ്പറായിരുന്ന സുബ്രതപാലിന്റെ ഇടിയേറ്റ ഡെംപോ ഗോവയുടെ ബ്രസീലിയൻ സ്ട്രൈക്കർ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്തോനേഷ്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടം

Goalkeeper Choirul Huda ended up dying from this collision. How in the world does that happen?? Looked harmless. RIP https://t.co/M117MGY5ay