മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗയില്‍ ബാഴ്‌സലോണ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. റയല്‍ സൊസൈദാദിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ലൂയി സുവാരസിന്റെ ഇരട്ടഗോള്‍ മികവില്‍ രണ്ടു ഗോളിനാണ് ബാഴ്‌സ വിജയിച്ചത്.

മത്സരം തുടങ്ങി 11-ാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ വില്ല്യന്‍ ജോസെയിലടെ സൊസൈദാദാണ് ആദ്യ ഗോളടിച്ചത്. 34-ാം മിനിറ്റില്‍ ജൗന്‍മിയിലൂടെ സൊസൈദാദ് വീണ്ടും ബാഴ്‌സയെ ഞെട്ടിച്ചു,

എന്നാല്‍ പിന്നീട് ബാഴ്‌സ തിരിച്ചുവന്നു. 39-ാം മിനിറ്റില്‍ പൗലിഞ്ഞോയിലൂടെ ആദ്യ പ്രഹരമേല്‍പ്പിച്ച ബാഴ്‌സ പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയില്‍ കത്തിക്കയറുകയായിരുന്നു. 50,71 മിനിറ്റുകളില്‍ ലൂയി സുവാരസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. കളി തീരാന്‍ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസ്സിയും തന്റെ സംഭാവന നല്‍കി.

ലീഗില്‍ 19 മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ 16 വിജയത്തോടെ 51 പോയിന്റുമായി ബാഴ്‌സ ഒന്നാമതാണ്. ഇതുവരെ ഈ സീസണില്‍ ബാഴ്‌സ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ റയല്‍ മാഡ്രിഡ് മോശം ഫോമില്‍ തുടരുകയാണ്. 18 മത്സരങ്ങളില്‍ ഒമ്പത് വിജയം മാത്രമുള്ള റയല്‍ 32 പോയന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

