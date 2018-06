കൊച്ചി: ലോകത്തെ വമ്പന്‍ ലീഗുകളില്‍ ഒന്നായ ലാലിഗയും ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്ലബ്ബായ കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സും കൈകോര്‍ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില്‍ സ്പാനിഷ് ലീഗിലെ ജിറോണ എഫ്‌സിയും ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ലീഗായ എ-ലീഗിലെ മെല്‍ബണ്‍ സിറ്റി എഫ്‌സിയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും. ജൂലൈ 24-നാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ആരംഭിക്കുക.

സ്പാനിഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ ലാലിഗ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബുകളുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന 'ലാലിഗ വേള്‍ഡി'ന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊച്ചിയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ലബ്ബുകള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലാലിഗ സീസണില്‍ പത്താംസ്ഥാനത്തെത്തിയ ടീമാണ് ജിറോണ എഫ്‌സി. റയല്‍ മാഡ്രിഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ടീമുകളെ സീസണില്‍ തോല്‍പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 2017-18 സീസണില്‍ എ-ലീഗില്‍ മൂന്നാമതായിരുന്നു മെല്‍ബണ്‍ എഫ്‌സിയുടെ സ്ഥാനം.

ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രീ-സീസണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കുന്നത്. ടൊയോട്ട യാരിസ് ലാലിഗ വേള്‍ഡ് എന്നാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ പേര്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് കലൂര്‍ ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റിനുണ്ടാവുക. ജൂലൈ 24ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സും മെല്‍ബണ്‍ സിറ്റിയും തമ്മിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. 27ന് സന്ദര്‍ശകരായ ജിറോണയും മെല്‍ബണും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടും. 28ന് നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍-സ്പാനിഷ് പോരാട്ടം. ജിറോണയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെ ടൂര്‍ണമെന്റിന് സമാപനമാകും.

കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ലാലിഗ അംബാസഡറും പ്രമുഖ ഫുട്‌ബോളറുമായ ഫെര്‍ണാണ്ടോ മൊറിന്റസ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ട്രോഫി അനാവരണം ചെയ്തു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി സിഇഒ വരുണ്‍ ത്രിപുരനേനി, ലാലിഗയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കണ്‍ട്രി മാനേജര്‍ ജോസ്‌ ആന്റോണിയോ, മെല്‍ബണ്‍ എഫ്‌സി സിഇഒ സ്‌കോട്ട് മൂന്‍, നിപ്പോണ്‍ ടൊയോട്ട ചെയര്‍മാന്‍ എം.എ.എം.ബാബു മൂപ്പന്‍, കേരള ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.ഐ.മേത്തര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

275 രൂപ മുതലാണ് മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് ഗ്യാലറികള്‍ക്കാണ് ഈ നിരക്ക്. ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് ഗ്യാലറികള്‍ക്ക് 490 രൂപയാകും. ബ്ലോക്ക് ബി, ഡി സീറ്റുകള്‍ക്ക് 390 രൂപയാണ് നിരക്ക്. എ, ബി, സി ബ്ലോക്കുകള്‍ക്ക് 775 രൂപയും വിഐപി ബോക്‌സിന് 2000 രൂപയുമാകും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വൈകിട്ട് ഏഴിനാണ് ആരംഭിക്കുക.

