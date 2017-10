ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിനിടെ കക്കൂസിൽ പോയതിന്റെ പേരില്‍ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്ന താരമാണ് ഓസീസ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ മാറ്റ് റെന്‍ഷാ. ഫെബ്രുവരിയില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിടെയായിരുന്നു ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റെന്‍ഷാ ക്രീസ് വിട്ടത്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു സംഭവത്തിന് കൂടി ശനിയാഴ്ച്ച കായികലോകം സാക്ഷിയായി. പക്ഷേ അത് ക്രിക്കറ്റായിരുന്നില്ല, ഫുട്‌ബോളിലായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടന്ന നാഷണല്‍ ലീഗിനിടെ സാള്‍ഫോഡ് സിറ്റിയുടെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ മാക്‌സ് ക്രൊകൊംബെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു പണി പറ്റിച്ചത്. റെന്‍ഷാ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു പോയെങ്കില്‍ മാക്‌സ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ തന്നെ കാര്യം സാധിച്ചു. കളിക്കിടെ ഗോള്‍പോസ്റ്റിനരികില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു മാക്‌സ്. അതിനുള്ള ശിക്ഷ ചൂടോടെ തന്നെ കിട്ടി. റഫറി ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കാണിച്ചതോടെ 87-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വിടേണ്ടി വന്നു.

ഗോള്‍കീപ്പറുടെ ഈ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണിപ്പോള്‍. നിരവധി ട്വീറ്റുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്. ഒരാളുടെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ തടഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് രസകരമായ ട്വീറ്റുകള്‍.

87' - We can confirm that Crocombe has been sent off for urinating during the game. We are not joking. #greenarmy (1-2)