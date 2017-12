മണ്‍റോവിയ: പടിഞ്ഞാറന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ ലൈബീരിയയുടെ അമരക്കാരനായി മുന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരം ജോര്‍ജ് വിയ. ആകെയുള്ള 15 പ്രവിശ്യകളില്‍ 13 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചാണ് വിയ ലൈബീരിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഫിഫയുടെ ലോക ഫുട്‌ബോളര്‍ ഓഫ ദ ഇയര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയ വിയ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കന്‍ താരമെന്ന റെക്കോഡുമിട്ടിരുന്നു.

വിയയുടെ എതിരാളിയും കഴിഞ്ഞ 12 വര്‍ഷമായി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ജോസഫ് ബോവാകായിക്ക് രണ്ട് പ്രവിശ്യകളുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഔദ്യോഗികമായി ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല. ലൈബീരിയയുടെ 25-ാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് ഈ മുന്‍ എ.സി മിലാന്‍ താരം. ചെല്‍സി, മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും വിയ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒക്ടോബറില്‍ നടന്ന ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ വിയ മുന്‍തൂക്കം നേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള 50 ശതമാനം വോട്ടിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു.

Read More: പന്തു കളിച്ച് അയാള്‍ ഒരു രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുത്തു! ജോര്‍ജ് വീയയുടെ കഥ തുടരുന്നു (കളിയും)...

51-കാരനായ വിയ മൂന്നാം തവണയാണ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. 2005ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോണ്‍സണ്‍ സിര്‍ലീഫിനെ ഒന്നാംവട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ തോല്‍പ്പിച്ച വിയ പക്ഷേ, അടുത്തഘട്ടത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. 2011-ല്‍ വിയ വീണ്ടും സ്ഥാനാര്‍ഥിയായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.

തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ വിയ ലൈബീരിയയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വിമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇത് പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്കുള്ള തുടക്കമാണെന്നും വിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Quite the journey for George Weah!



From Arsene Wenger's discovery in Monaco and winning the Ballon d'Or with Milan to being elected president of Liberia! 🇱🇷



رحلة جورج ويا!

من اكتشاف لارسين فينجر في موناكو الى الفائز بالكرة الذهبية في ميلان الى رئيس ليبيريا!#omarmomani pic.twitter.com/lIa8ZOyoes