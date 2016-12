പാരിസ്: ഫിഫയുമായി കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് ഫുട്‌ബോള്‍ മാസികയായ ബാലന്‍ ഡി ഓര്‍ ആദ്യമായി നല്‍കുന്ന മികച്ച ലോക ഫുട്‌ബോളര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം റയല്‍ മാഡ്രിഡ് സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണോള്‍ഡോയ്ക്ക്. ഇത് നാലാം തവണയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ബാലന്‍ ഡി ഓര്‍ സുവര്‍ണ്ണ പന്ത് നേടുന്നത്.

അര്‍ജന്റീനന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലയണല്‍ മെസിയാണ് പുരസ്‌കാര ജേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രണ്ടാമതെത്തിയത്. അത്‌ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിന്റെ ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കര്‍ അന്റോണി ഗ്രിസ്മാനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

അവസാന സീസണില്‍ റയല്‍ മാഡ്രിഡിനെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്കും പോര്‍ച്ചുഗലിനെ യൂറോ ചാമ്പ്യന്‍പട്ടത്തിലേക്കും നയിച്ചതാണ്‌ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് ക്രസ്റ്റ്യാനോ റൊണോള്‍ഡോയെ അര്‍ഹനാക്കിയത്. രാജ്യത്തിനും ക്ലബ്ബിനുമായി 52 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 48 ഗോളുകളാണ് റൊണോള്‍ഡൊ 2016 ല്‍ നേടിയത്.

2008,2013,2014 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളിലാണ് റൊണോള്‍ഡൊ ഇതിനു മുമ്പ്‌ ബാലന്‍ ഡി ഓര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയത്. ലയണല്‍ മെസി അഞ്ചു തവണ ഈ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായിട്ടുണ്ട്‌.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 173 മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരാണ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തത്. തനിക്ക് നാലാം തവണയും പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നതിന്‌ പിന്തുണച്ച റയല്‍ മാഡ്രിഡിനും പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ദേശീയ ടീമിനും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നന്ദി അറിയിച്ചു. റയല്‍ മാഡ്രിഡ് സഹതാരമായ ഗരെത് ബെയ്‌ലിന് വോട്ടെടുപ്പില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനെ സാധിച്ചുള്ളൂ.

So happy and glad to win. Thanks Real Madrid and Portugal National team.amazing year. Simmmmmmm💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/IQCxOA5PLg