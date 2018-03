കോഴിക്കോട്: കലൂര്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് താരങ്ങളായ സി.കെ വിനീതും ഇയാന്‍ ഹ്യൂം. ഒരു ഏകദിനത്തിന് വേണ്ടി ഫുട്‌ബോള്‍ ഗ്രൗണ്ട് നശിപ്പിക്കണോയെന്നാണ് ഇരുവരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വേദിയുള്ളപ്പോള്‍ കൊച്ചിയില്‍ എന്തിനാണ് മത്സരം നടത്തുന്നതെന്നും കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ ഫുട്‌ബോളിനായി വിട്ടുനല്‍കുമോയെന്നും താരങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു. നേരത്തെ കലൂര്‍ സ്‌റ്റേഡിയം ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാകുന്നതിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

കൊച്ചിയില്‍ ഏകദിനം നടക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത കണ്ടു. ഈ അവസരത്തില്‍ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഐ.എസ്.എല്ലിന്റെ ആദ്യ സീസണില്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി ഫുട്‌ബോള്‍ ഗ്രൗണ്ടാക്കി മാറ്റിയത് എട്ടാഴ്ച്ചയോളം നീണ്ടു നിന്ന പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ്. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തത്. പക്ഷേ മികച്ച ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ ഗ്രൗണ്ടായി കലൂര്‍ സ്‌റ്റേഡിയം മാറി. അണ്ടര്‍-17 ലോകകപ്പിനും ഐ.എസ്.എല്ലിന്റെ നാലാം സീസണിനും ഗ്രൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാന്‍ ചിലവഴിച്ച സമയത്തേയും പണത്തേയും പരിഹസിക്കുന്നതു കൂടിയാണ് ഏകദിനം നടത്താനുള്ള നീക്കം. കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലാകെയുള്ള ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള സ്‌നേഹം എനിക്കറിയാം. ആ ആരാധകരെയൊന്നും നിന്ദിക്കാനല്ല ഞാന്‍ ഇതുപറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രിക്കറ്റിന് മാത്രമായി ഒരു ഗ്രൗണ്ടുണ്ടാകുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് കലൂര്‍ വേദിയാകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്‌...കൊല്‍ക്കത്ത ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ ഫുട്‌ബോളിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകുമോ?... ഹ്യൂം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. 'സേവ്‌ കൊച്ചി ടര്‍ഫ്' എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് ഹ്യൂമിന്റെ പോസ്റ്റ്.

കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ മലയാളി താരം സി.കെ വിനീത് തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് വിയോജിപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത്. കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മൈതാനം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ പിച്ച് ഒരുക്കുന്നതിനായി കുഴിക്കുമെന്ന് ഈയാഴ്ച ഞാന്‍ പല തവണയായി കേട്ടു. പല കാരണങ്ങളാലും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. . ഫിഫ അംഗീകാരം നല്‍കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആറു സ്റ്റേഡിയങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കലൂര്‍ സ്‌റ്റേഡിയം. ക്രിക്കറ്റ് നടത്തിയാല്‍ ആ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വീണ്ടും അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ്.

കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് എന്റെ സുഹൃത്തിന് നല്‍കിയ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫുട്‌ബോള്‍ കളിച്ചതെങ്ങിനെയെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരേസമയം മൂന്നോ നാലോ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞാന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിച്ചുവളര്‍ന്നത്. അന്ന് ഗോളടിക്കാനുളള നീക്കത്തിനിടെ പ്രതിരോധ താരത്തെക്കൂടാതെ ബാറ്റ്‌സ്മാനെക്കൂടി എനിക്ക് ഡ്രിബിള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കായിക ഇനത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് മറ്റൊന്നിനെ തടസപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ പുരോഗതി കൈവരിക്കാന്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മള്‍. ക്രിക്കറ്റ് ഭ്രാന്തന്‍മാരുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനം തന്നെ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി കുഴിക്കണമെന്നത് നിര്‍ബന്ധമാണോ? വിനീത് ട്വീറ്റില്‍ ചോദിക്കുന്നു.

Read More: നവംബര്‍ ഒന്നിന് ഇന്ത്യ-വിന്‍ഡീസ് ഏകദിനം കൊച്ചിയില്‍

നേരത്തെ എഴുത്തുകാരന്‍ എന്‍.എസ് മാധവനടക്കം നിരവധി പേര്‍ കലൂരില്‍ ഏകദിനം നടത്തുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ ആരാധക ഗ്രൂപ്പായ മഞ്ഞപ്പടയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. നവംബര്‍ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യ-വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഏകദിനത്തിന് കലൂര്‍ സ്‌റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നത്. കേരളപ്പിറവി ദിനമെന്ന പ്രത്യേകയുമുണ്ട്. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയം മത്സരം നടത്താന്‍ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേശനും സ്‌റ്റേഡിയം ഉടമകളായ ജി.സി.ഡി.എയും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചക്കൊടുവിലാണ് വേദി കൊച്ചിയിലാക്കാന്‍ തീരുമാനമായത്. ആകെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റും അഞ്ച് ഏകദിനവും ഒരു ടിട്വന്റിയുമാണ് വിന്‍ഡീസന്റെ ഇന്ത്യ പര്യടനത്തിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ ഏഴിന് നടന്ന ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ടിട്വന്റി മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.

Over the course of this week, I have read various reports that the turf at the Jawaharlal Nehru International Stadium will be dug up to help facilitate the ODI cricket match between India and West Indies. For many different reasons, I feel this is wrong. #SaveKochiTurf pic.twitter.com/Y1RCm14Shd — CK Vineeth (@ckvineeth) March 19, 2018

In an interview I gave to a friend a few years ago, I spoke of how in my childhood, I played football on a ground where there were three or four cricket matches happening at the same time. I would dribble past a defender, and then maybe a batsman before going towards goal. — CK Vineeth (@ckvineeth) March 19, 2018

I believe that for sport to co-exist, it is important that they do not stop each other from growing. As a nation, we are fighting for success and to become better on so many fronts and a lot of time, effort and money has gone into the football pitch at the JN Stadium. — CK Vineeth (@ckvineeth) March 19, 2018

This picture was clicked two years ago, at a time when over a hundred workers came in for days on end. I have never met any of them, and could never thank them for what they continue to do, but I must implore the authorities that their work is not thrown away. — CK Vineeth (@ckvineeth) March 19, 2018

The JN Stadium is one of only six in India that are FIFA approved,a certification that will take immense effort to obtain again. When India has been known for being a 'cricket crazy' nation, is it really necessary to dig up a football pitch to play a cricket match? #SaveKochiTurf — CK Vineeth (@ckvineeth) March 19, 2018

Content Highlights: CK Vineeth and Iain Hume In Support Of Kaloor Stadium