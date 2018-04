ലണ്ടന്‍: റോമിലെ പടയാളികളെ മിസ്റിലെ രാജകുമാരനും ചെമ്പടയും കാത്തിരിക്കുന്നു. ആന്‍ഫീല്‍ഡില്‍ യൂറോപ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ സെമിഫൈനല്‍ ആദ്യപാദത്തില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ റോമയെ നേരിടും. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 12.15-നാണ് പോരാട്ടം.

റോമയ്ക്കും ലിവര്‍പൂളിനും ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് സെമി നിര്‍ണായകമാണ്. സമീപകാലത്ത് ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ മികച്ച റെക്കോഡില്ലാത്ത ടീമുകളാണ് രണ്ടും. തങ്ങളുടെ ദേശീയ ലീഗുകളിലും യൂറോപ്യന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റുകളിലും ഇരുടീമുകള്‍ക്കും വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇരുടീമുകളും അവരുടെ നാട്ടിലെ ലീഗുകളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

ലിവര്‍പൂള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടം കൈവിട്ടപ്പോള്‍ റോമയുടെ ഇറ്റാലിയന്‍ ലീഗ് കിരീടപ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ ഫൈനലിലെത്തുകയെന്നതാണ് ഇരുടീമുകളുടെയും ആദ്യ അജന്‍ഡ.

ടൂര്‍ണമെന്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച തിരിച്ചുവരവിലൂടെയാണ് റോമിലെ രാജക്കന്‍മാര്‍ സെമിയുറപ്പിച്ചത്. മുന്‍ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ബാഴ്സലോണയോട് ആദ്യപാദത്തില്‍ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും രണ്ടാംപാദത്തില്‍ നടത്തിയ വന്‍തിരിച്ചുവരവാണ് യൂസേബിയോ ഫ്രാന്‍സെസ്‌കോയുടെ ടീമിനെ സെമിഫൈനലിന് യോഗ്യരാക്കിയത്.

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ചാമ്പ്യന്‍മാരായ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയെ ഇരുപാദങ്ങളിലും തോല്പിച്ചാണ് ചെമ്പട സെമിയിലെത്തിയത്. ഇരുപാദങ്ങളിലും സിറ്റിക്കുമേല്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്താന്‍ യര്‍ഗന്‍ ക്ലോപ്പിന്റെ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സലയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച് ചെമ്പട

ലിവര്‍പൂളിന്റെ സൂപ്പര്‍ താരം മുഹമ്മദ് സല തന്റെ മുന്‍ ക്ലബ്ബിനെതിരേ വരുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും മത്സരത്തിനുണ്ട്. പത്തു മാസങ്ങള്‍ക്കുമുന്‍പാണ് റോമവിട്ട് സല ലിവര്‍പൂള്‍ കൂടാരത്തിലെത്തിയത്. ഇതേ സലയില്‍ തന്നെയാണ് ലിവര്‍പൂളിന്റെ സെമിപ്രതീക്ഷകളും. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലും ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗിലും മിന്നുന്ന ഫോമിലാണ് ഈ ഈജിപ്തുകാരന്‍. ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ ഇക്കുറി എട്ടുതവണ സ്‌കോര്‍ചെയ്തു. സലയ്ക്കൊപ്പം മുന്നേറ്റത്തില്‍ ബ്രസീല്‍ താരം റോബര്‍ട്ടോ ഫിര്‍മിനോയും മികവുതെളിയിച്ചു. ഫിര്‍മിനോയും എട്ടുഗോള്‍ നേടി.

ഫിര്‍മിനോക്കും സലയ്ക്കും ഒപ്പം സാദിയോ മാനെയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ലിവര്‍പൂളിന്റെ ആക്രമണനിര. ഈ ത്രയം തന്നെയാണ് ആതിഥേയരുടെ ശക്തി. മധ്യനിരയില്‍ ജെയിംസ് മില്‍നര്‍, ജോര്‍ദാന്‍ ഹെന്‍ഡേഴ്സണ്‍, ഓക്സ്ലെയ്ഡ് ചേമ്പര്‍ലെയ്ന്‍ എന്നിവരിലാണ് പ്രതീക്ഷ. സസ്പെന്‍ഷനുശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് ഹെന്‍ഡേഴ്സണ്.

പ്രതിരോധമാണ് ലിവര്‍പൂള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. എന്നാല്‍, മത്സരത്തില്‍ പ്രതിരോധ പാളിച്ചയുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിര്‍ജില്‍ വാന്‍ ഡൈക്ക് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പ്. വാന്‍ഡൈക്കിനൊപ്പം ദയാന്‍ ലോവറ്നാവും സെന്‍ട്രല്‍ ഡിഫന്‍സിലുണ്ടാവുക. അലക്സാണ്ടര്‍ അര്‍ണോള്‍ഡും ആന്‍ഡ്രു റോബര്‍ട്ട്സണിനുമായിരുക്കും വിങ്ങുകളുടെ ചുമതല.

ഞങ്ങളുടെ ഓരോ താരങ്ങള്‍ക്കും സലയെ അറിയും, അയാളുടെ ഗുണവും ദോഷവുമെല്ലാം എല്ലാവര്‍ക്കും പരിചിതം. സെമിയില്‍ അത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും -മത്സരത്തിനുമുന്‍പ് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ റോമ പരിശീലകന്‍ യൂസേബിയോ ഫ്രാന്‍സെസ്‌കോ പറഞ്ഞു.

നല്ലവണ്ണം ഗൃഹപാഠം ചെയ്തിട്ടുതന്നെയാണ് റോമ ആന്‍ഫീല്‍ഡിലെത്തുന്നത്. ഈ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ മികവാണ് ബാഴ്സലോണയ്ക്കെതിരേ വിജയം സമ്മാനിച്ചതും. മുന്നേറ്റവും പ്രതിരോധവും ഒരുപോലെ മികവുപുലര്‍ത്തുന്നുമുണ്ട്.

ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ 3-4-3 ശൈലിയില്‍ കളിച്ചിരുന്ന റോമ ബാഴ്സയ്ക്കെതിരേ 3-5-2 ശൈലിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. മുന്നേറ്റനിരയില്‍ എഡിന്‍ സെക്കോ, പാട്രിക് ഷിക്ക്, എല്‍ ഷരാവി എന്നിവര്‍ക്കായിരുന്നു ചുമതല. ഡാനിയല്‍ ഡി റോസി നയിക്കുന്ന മധ്യനിരയില്‍ കോളറോവ്, നൈന്‍ഗോളന്‍, സ്ട്രൂറ്റ്മാന്‍, ഫ്ലോറന്‍സി എന്നിവരുമുണ്ട്. ഫെഡെറിക്കോ ഫാസിയോ, കോസ്റ്റസ് മനോലസ്, ജുവാന്‍ എന്നിവരാണ് പ്രതിരോധത്തിലുള്ളത്.

After touching down on Merseyside, @OfficialASRoma headed to Anfield to pay their respects at the Hillsborough memorial with captain Daniele De Rossi laying a floral tribute...



The Roma contingent then paused for a moment of reflection in memory of the 96. pic.twitter.com/2qiSLzoQBi