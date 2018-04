മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: അദ്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിക്കണം, എന്നാല്‍ മാത്രമേ യൂറോപ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ സെമിയില്‍ ഇത്തവണ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി ഉണ്ടാവൂ. ക്വാര്‍ട്ടറിന്റെ ആദ്യപാദത്തില്‍ ലിവര്‍പൂളിനോട് മടക്കമില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളിന് തോറ്റതാണ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഉജ്ജ്വലകുതിപ്പിലുള്ള സിറ്റിയെ വെട്ടിലാക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടായ ഇത്തിഹാദില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 12.15-ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം പാദത്തില്‍ സിറ്റിക്ക് ആദ്യപാദത്തിലേറ്റ പ്രഹരത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്താല്‍ മാത്രം പോരാ. വിജയഗോളും നേടണം.

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടം ഏറക്കുറെയുറപ്പിച്ച സിറ്റി ആദ്യപാദത്തില്‍ ലിവര്‍പൂളിനോട് ഇത്രയും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയുണ്ടാവുമെന്ന് നിനച്ചതല്ല. അന്ന് ലിവര്‍പൂള്‍ പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരുതവണപോലും ഷോട്ടുതിര്‍ക്കാതെ. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് മത്സരത്തില്‍ നാട്ടുകാരായ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനോടും തോറ്റാണ് സിറ്റിയുടെ രണ്ടാം പാദത്തിലേക്കുള്ള വരവ്. തുടരെ രണ്ടു കളികളിലേറ്റ തോല്‍വി സിറ്റിയെ എത്രകണ്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലറിയാം.

പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ അവസാനമത്സരത്തില്‍ എവര്‍ട്ടണിനോട് ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ കുരുങ്ങിയാണ് ലിവര്‍പൂള്‍ കളത്തിലെത്തുന്നത്. റഹീം സ്റ്റെര്‍ലിങ്, ബെര്‍ണാഡോ സില്‍വ, ഡേവിഡ് സില്‍വ, ഗബ്രിയല്‍ ജീസസ്, കെവിന്‍ ഡി ബ്രുയിന്‍ എന്നിവരിലാണ് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയുടെ പ്രതീക്ഷ. മുഹമ്മദ് സല, സാദിയോ മാനെ, റോബര്‍ട്ടോ ഫിര്‍മിനോ, ഓക്സ്ലാഡെ ചേമ്പര്‍ലെയ്ന്‍ എന്നിവര്‍ സിറ്റി പ്രതിരോധം തകര്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളവരാണ്.

അതിജീവിക്കുമോ റോമ?

റോം: ആദ്യപാദത്തില്‍ ബാഴ്സലോണയോട് 4-1ന് തോറ്റ റോമയ്ക്ക് ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ സെമിയുറപ്പിക്കാന്‍ അദ്ഭുതം കാട്ടണം. സ്വന്തം തട്ടകമായ റോമില്‍ കറ്റാലന്‍ കരുത്തന്മാര്‍ക്കെതിരേ അത്തരമൊരു പ്രകടനത്തിനാവുമോയെന്നാണ് റോമയും അവരുടെ ആരാധകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ തോല്‍വി പിണഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ബാഴ്സലോണ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍നിന്ന് പുറത്താവുകയുള്ളൂ.

ആദ്യപാദത്തില്‍ രണ്ട് സെല്‍ഫ് ഗോളാണ് റോമയ്ക്ക് വിനയായത്. ലാലിഗയിലെ അവസാനമത്സരത്തില്‍ ലെഗാനസിനെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ബാഴ്സലോണയുടെ വരവ്. ആ മത്സരത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ലയണല്‍ മെസ്സി ഹാട്രിക് നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, സീരി എയില്‍ ഫിയോറെന്റിനയോട് തോറ്റാണ് റോമ ബാഴ്സയെ നേരിടാന്‍ വരുന്നത്.

