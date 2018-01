മാഡ്രിഡ്: ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ ഇരട്ടഗോള്‍ മികവില്‍ ബാഴ്‌സലോണ സ്പാനിഷ് കിങ്‌സ് കപ്പിന്റെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ കടന്നു. സെല്‍റ്റാ വിഗോയെ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗോളിനാണ് ബാഴ്‌സ തകര്‍ത്തത്. ഇതോടെ ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 6-1ന് ബാഴ്‌സ വിജയിച്ചു.

നൗകാമ്പില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 13-ാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ബാഴ്‌സ ഗോള്‍വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ജോര്‍ഡി ആല്‍ബയുടെ പാസ്സില്‍ നിന്ന് മെസ്സി ആദ്യ ഗോള്‍ നേടി. രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ അര്‍ജന്റീന താരം രണ്ടാം ഗോളും നേടി. ഇത്തവയും ആല്‍ബ തന്നെയായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

28-ാം മിനിറ്റില്‍ ജോര്‍ഡി ആല്‍ബയിലൂടെ ബാഴ്‌സ ലീഡ് മൂന്നാക്കി ഉയര്‍ത്തി. പിന്നീട് ലൂയി സുവാരസിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. 31-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു സുവാരസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. പിന്നീട് കളി തീരാന്‍ മൂന്നു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ ഇവാന്‍ റാക്കിറ്റിച്ചും സെല്‍റ്റാ വിഗോയുടെ വല ചലിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ബാഴ്‌സയുടെ ഗോള്‍പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയായി.

