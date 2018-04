ലണ്ടന്‍: ആഴ്‌സണല്‍ പരിശീലകനായുള്ള 22 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ആഴ്‌സെന്‍ വെങ്ങര്‍ പടിയിറങ്ങുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ ഈ സീസണ്‍ അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി വെങ്ങര്‍ സ്ഥാനമൊഴിയും. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ ആഴ്‌സണല്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

ആഴ്‌സണലുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിക്കാന്‍ ഒരു വര്‍ഷം ശേഷിക്കെയാണ് ഫ്രാന്‍സുകാരനായ വെങ്ങര്‍ പരിശീലനം മതിയാക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഇ.പി.എല്ലില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ആഴ്‌സണല്‍. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ സീസണിലും ആദ്യ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ആഴ്‌സണലിന് നഷ്ടമായേക്കും. ഇതോടെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കളിക്കുകയെന്ന പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെയാകും.

അറുപത്തിയെട്ടുകാരനായ വെങ്ങറുടെ കീഴില്‍ ആഴ്‌സണല്‍ മൂന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടവും ഏഴു എഫ്.എ കപ്പും നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുവട്ടം പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ മികച്ച പരിശീലകനുള്ള പുരസ്‌കാരവും സ്വന്തമാക്കി. 2003-04 സീസണിലാണ് അപരാജിത കുതിപ്പിലൂടെ അവസാനമായി അദ്ദേഹം ആഴ്സനലിന് ലീഗ് കിരീടം സമ്മാനിച്ചത്.

പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ റെക്കോഡും വെങ്ങറുടെ പേരിലാണ്. മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇതിഹാസ പരിശീലകന്‍ അലക്‌സ് ഫെര്‍ഗൂസനെ മറികടന്നാണ് വെങ്ങര്‍ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 810 മത്സരങ്ങളില്‍ പരിശീലകനായാണ് സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡുകാരനായ ഫെര്‍ഗി റെക്കോഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ വെങ്ങര്‍ പരിശീലകനായി 823 മത്സരങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതില്‍ 478 എണ്ണത്തില്‍ ആഴ്‌സണല്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ 151 തോല്‍വി പിണഞ്ഞു. ബാക്കി സമനിലയും.

ഇത്രയും നീണ്ട കാലയളവില്‍ ആഴസണലിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായത് ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്നും ഓരോ സീസണും ഓരോ ഓര്‍മയാണെന്നും വെങ്ങര്‍ പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ ആഴ്‌സണല്‍ ആരാധകരും ക്ലബ്ബിന്റെ മൂല്യം മുറുകെപ്പിടിക്കണമെന്നും വെങ്ങര്‍ പറഞ്ഞു.

