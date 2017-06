മെല്‍ബണ്‍: അര്‍ജന്റീനയും ബ്രസീലും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസിക് പോരാട്ടത്തിന് മെല്‍ബണില്‍ കിക്കോഫ്. ജോര്‍ജ് സാംപോളി പരിശീലകനായ ശേഷം ആദ്യ മത്സരത്തിന് അര്‍ജന്റീന ബൂട്ടു കെട്ടുമ്പോള്‍ സൂപ്പര്‍ താരം നെയ്മറില്ലാതെയാണ് ബ്രസീല്‍ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മെസ്സി, ദ്യബാല, ഹിഗ്വെയ്ന്‍, ഡി മരിയ എന്നിവര്‍ അര്‍ജന്റീനയുടെ ആദ്യ ഇലവനിലുണ്ട്.

ലൈവ് അപ്‌ഡേറ്റസ്

Brazil starting XI: Weverton; Fágner, Silva (c), Gil, F.Luís; Paulinho, Fernandinho, Augusto; Coutinho, Gabriel Jesus, Willian.

Argentina starting XI: Romero, Maidana, Otamendi, Mercado, Gomez, Banega, Biglia, Messi, Dybala, Di Maria, Higuain

കിക്കോഫ്

6': ഫിലിപ്പ് കുട്ടിഞ്ഞോയുടെ മികച്ച ഷൂട്ട്, പക്ഷേ ഗബ്രിയേല്‍ ജീസസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി

8': ബോക്‌സിലേക്ക് ഡി മരിയയുടെ കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്ക്, പക്ഷേ പോസ്റ്റിന്റെ ഇടതു വശത്ത് നിന്ന് അടിച്ച ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം തെറ്റി പുറത്തേക്ക്‌

16': ബ്രസീലിന് ഓപ്പണ്‍ സ്‌പെയ്‌സ്, ഗബ്രിയേല്‍ ജീസസ് പന്ത് കുട്ടിഞ്ഞോക്ക് നല്‍കുന്നു, പക്ഷേ ഒട്ടമെന്‍ഡിയുടെ ഇടപെടല്‍

17': പോസ്റ്റിന് 25 വാര അകലെ നിന്ന് പൗലിഞ്ഞോയുടെ ശ്രമം, എന്നാല്‍ പന്ത് വലക്ക് മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക്, സുവര്‍ണാവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി

33: ഫിലിപ്പ് ലൂയിസിന്റെ ഗോള്‍ നേടാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ ഷോട്ട് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക്

36: ദിബാലയെ ഫൗള്‍ ചെയ്യുന്നു, അര്‍ജന്റീനക്ക് ഫ്രീ കിക്ക്

37: മെസ്സിയെടുത്ത ഫ്രീ കിക്കില്‍ ഹിഗ്വെയ്‌ന്റെ ഹെഡ്ഡര്‍, നേരെ ഗോളിയുടെ കൈയിലേക്ക്‌

38: ഡി മരിയയുടെ സൂപ്പര്‍ ഷോട്ട്, പോസ്റ്റിന്റെ വലതുമൂലയില്‍ നിന്നുമടിച്ച ഷോട്ട് അവസാന നിമിഷം ഗോളി രക്ഷപ്പെടുത്തി

44: ഗോള്‍

ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അര്‍ജന്റീന മുന്നില്‍, ഡി മരിയയുടെ ക്രോസ് ഹിഗ്വെയ്ന്‍ ഹെഡ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാല്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ റീബൗണ്ട് വന്ന പന്തില്‍ മെര്‍ക്കാഡോ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു.

GOAL ARGENTINA! #BRAvARG 0-1 44' Gabriel Mercado gets the first goal of the night. #9WWOS pic.twitter.com/zs4PheHRh8