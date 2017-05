ഐസ്വാള്‍:ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷനെതിരെ നിരാഹാരമിരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഐ-ലീഗില്‍ കിരീടം നേടി ചരിത്രമെഴുതിയ ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സി. ഐ-ലീഗും ഐ.എസ്.എല്ലും തമ്മില്‍ യോജിപ്പിക്കുന്നതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടപ്പിച്ച ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സി അങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തങ്ങളെയും പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന ലീഗിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സി ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഇരുലീഗുകളും ലയിപ്പിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ മികച്ച ലീഗില്‍ കളിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നും ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സി ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ.ഐ.എഫ്.എഫിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അനുകൂല തീരുമാനമായില്ലെങ്കില്‍ കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സി വ്യക്തമാക്കി.

ഐ.എസ്.എല്ലും ഐ ലീഗും ലയിപ്പിച്ചാല്‍ ഐ ലീഗില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ടീമുകള്‍ക്കാണ് പുതിയ ലീഗില്‍ കളിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ കരുത്തരായ മോഹന്‍ ബഗാന്‍, ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍, ബെംഗളൂരു എഫ്.സ് എന്നീ ടീമുകളെയാകും അധികൃതര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അത് ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സിക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഒപ്പം അടുത്ത സീസണില്‍ രണ്ടാം ഡിവിഷന്‍ മുതല്‍ കളിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടിയും വരും. ഇതിനെതിരെയാണ് ക്ലബ്ബ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Aizawl FC has submitted its formal claim to AIFF to continue in the top league... pic.twitter.com/Z43cHEV0OA