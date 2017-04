ഷില്ലോങ്: ഒടുവില്‍ മലമുകളിലെ ദൈവം പുഞ്ചിരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളില്‍ ചരിത്രമെഴുതി ഐസ്വാള്‍ എഫ്.സി ഐ-ലീഗ് കിരീടം നേടി. നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ അയല്‍ക്കാരായ ഷില്ലോങ് ലജോങ്ങിനെ സമനിലയില്‍ പിടിച്ചാണ് ഐസ്വാള്‍ തങ്ങളുടെ ആദ്യ കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടത്. ഐ-ലീഗില്‍ രണ്ടാം സീസണ്‍ മാത്രം കളിക്കുന്ന ഐസ്വാളിന്റെ നേട്ടത്തിലൂടെ ഒരു വടക്കു കിഴക്കന്‍ ക്ലബ്ബ് ആദ്യമായി ഐ-ലീഗ് കിരീടം നേടി എന്ന ചരിത്രം കൂടിയാണ് പിറന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി കിരീടം നേടിയതു പോലെ ഒരു ''ഫെയറി ടൈല്‍''.

ഷില്ലോങ് ലജോങ്ങിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഐസ്വാള്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് ഒമ്പതാംലജോങ് ഗോള്‍ നേടി. ഡിക്കയായിരുന്നു ഗോള്‍ സ്‌കോറര്‍. പിന്നീട് ഓരോ നിമിഷവും ഐസ്വാള്‍ ഗോള്‍ തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലജോങ്ങിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാനായില്ല. ഒടുവില്‍ 67-ാം മിനിറ്റില്‍ വില്ല്യം ലാല്‍നുന്‍ഫേല ചെങ്കുപ്പായക്കാരുടെ രക്ഷകനാകുകയായിരുന്നു.

18 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 37 പോയിന്റുമായാണ് ഐസ്വാള്‍ കിരീടം നേടിയത്. അതേ സമയം അവസാനം വരെ കിരീടപ്രതീക്ഷ നിലനിര്‍ത്തിയ മോഹന്‍ ബഗാന് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ച് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ബെംഗളൂരു എഫ്.സിക്ക് മുന്നില്‍ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ട ബഗാന് ഇത്തവണ ഐസ്വാളിന് മുന്നില്‍ വഴിമാറികൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അവസാന മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈയ്ന്‍ എഫ്.സിയെ 2-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബഗാന്‍ 36 പോയിന്റുമായാണ് സീസണ്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

The away support never fails their team.#LAJvAFC #HeroILeague #LAJ 1-0 #AFC pic.twitter.com/NlCXKi0ceb