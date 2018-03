കോഴിക്കോട്: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ മുന്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ അന്റോണിയോ ജെര്‍മ്മനെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഐ-ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ഗോകുലം എഫ്.സി. സൂപ്പര്‍ കപ്പിന് മുമ്പ് ജെര്‍മനെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഗോകുലം എഫ്.സി നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടി ഗോകുലം എഫ്.സിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച് ജെര്‍മന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ സീസണില്‍ ജെര്‍മന്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് നിരയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജെര്‍മന്‍ ചോദിക്കുന്ന കരാര്‍ തുക വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് സൂചന. ഇത് ഗോകുലം എഫ്.സിക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. ജെര്‍മനുമായുള്ള ചര്‍ച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നാണ് സൂചന.

നിലവില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാഷണല്‍ സൗത്ത് ലീഗ് റണ്ടാം ഡിവിഷന്‍ ക്ലബ്ബ് ഹെമല്‍ ഹെംപ്‌സ്റ്റേഡിലാണ് ജെര്‍മന്‍ കളിക്കുന്നത്. 2015 സീസണില്‍ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനായി ഒമ്പത് മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ജെര്‍മ്മന്‍ ആറു ഗോള്‍ നേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2016 സീസണില്‍ 14 മത്സരങ്ങളിലിറങ്ങിയെങ്കിലും ഗോള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

Can someone tell me about Gokulam F.C. please?