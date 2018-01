ദുബായ്: ലോകക്രിക്കറ്റില്‍ ഇനി സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ കാലം. അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പായി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ (ഐ.സി.സി) ചരിത്ര തീരുമാനമെടുത്തു. ഓസ്‌ട്രേലിയ ആതിഥേയരാകുന്ന 2020-ലെ ടിട്വന്റി ലോകകപ്പില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഒരേ സമ്മാനത്തുക നല്‍കിയാണ് ഐ.സി.സി ലിംഗ സമത്വത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അതേസമയം സമ്മാനത്തുക എത്രയാണെന്ന് ഇതുവരെ ഐ.സി.സി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

2020 ഫെബ്രുവരി 21 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് എട്ടു വരെയാണ് വനിതാ ടിട്വന്റി ലോകകപ്പ്. ഇതേവര്‍ഷം തന്നെ ഒക്ടോബര്‍ 18 മുതല്‍ നവംബര്‍ 15 വരെയാണ് പുരുഷ ടിട്വന്റി ലോകകപ്പ്. മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ വെച്ചാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഫൈനല്‍ നടക്കുക. വനിതാ സെമിഫൈനലിന് സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വേദിയാകുമ്പോള്‍ പുരുഷ സെമിഫൈനലുകള്‍ സിഡ്‌നി ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലും അഡ്‌ലെയ്ഡിലുമായി നടക്കും. പുരുഷ ലോകകപ്പില്‍ 16 രാജ്യങ്ങളും വനിതാ ലോകകപ്പില്‍ 10 രാജ്യങ്ങളുമാണ് മത്സരിക്കുക.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിത ദിനമായ മാര്‍ച്ച് എട്ടിനു തന്നെയാണ് വനിതാ ടിട്വന്റി ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റെക്കോഡ് കാണികള്‍ മത്സരത്തിനെത്തുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അഡ്‌ലെയ്ഡ്, ബ്രിസ്‌ബെയ്ന്‍, കാന്‍ബെറ, ഗീലോങ്, ഹൊബാര്‍ട്ട്, മെല്‍ബണ്‍, പെര്‍ത്ത്, സിഡ്‌നി എന്നിങ്ങനെ ഓസട്രേലിയയിലെ എട്ടു നഗരങ്ങളിലായി 13 വേദികളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുക.

Content Highlights: Women get same billing as men at World Twenty20 in Australia