കേപ്ടൗണ്‍: പന്തില്‍ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനവും ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ ഉപനായകസ്ഥാനവും രാജിവച്ചു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റില്‍ ഇരുവും കളിക്കും. ടിം പെയ്‌നായിരിക്കും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ടീമിനെ നയിക്കുക.

ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് ഇരുവരും സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞവിവരം വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ പിടിച്ചുലച്ച വിവാദത്തില്‍ സമ്മര്‍ദം ശക്തമായതോടെയാണ് ഇവര്‍ ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിയാന്‍ തയ്യാറായത്. രാജ്യത്തിനാകെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിയായ സ്മിത്തിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇരുവരും ഒഴിയാന്‍ തയ്യാറായത്.

കേപ് ടൗണില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനമാണ് വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ കൂടിയായ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റാണ് ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെ പന്തില്‍ മഞ്ഞനിറമുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് പന്തിന്റെ ഘടനമാറ്റുന്നതിനായി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 43 ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. തുടര്‍ന്ന് അമ്പയര്‍മാരായ നൈജല്‍ ലോങ്ങും റിച്ചാഡ് ഇലിങ്വര്‍ത്തും ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റുമായി സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ, മഞ്ഞ വസ്തുവിന് പകരം സണ്‍ഗ്ലാസ് ഇടുന്ന മൃദുലമായ പൗച്ചാണ് ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് കാണിച്ചത്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ മഞ്ഞനിറമുള്ള, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ടേപ്പാണ് ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചത്. വിവാദം കൊഴുത്തതോടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കാന്‍ സ്മിത്ത് നിര്‍ബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നു.

Content Highlights; Steve Smith, David Warner Step Down From Captaincy For Remainder Of Test