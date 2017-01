കോഴിക്കോട്: സ്‌കോട്ടിഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ കളിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ച ബി.സി.സി.ഐക്കെതിരെ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്ത് രംഗത്ത്. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും ബി.സി.സി.ഐ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ശ്രീശാന്ത് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ കുറിച്ചു.

കൗണ്ടിയില്‍ കളിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചുള്ള യാതൊരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവും ബി.സി.സി.ഐ.യില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഇ-മെയിലോ കത്തോ തനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.സി.സി.ഐ അയച്ചിട്ടില്ല. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിശദീകരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ലെന്നും ശ്രീശാന്ത് ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

കോടതി തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതു മുതല്‍ എന്റെ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.സി.സി.ഐക്ക് ഞാന്‍ നിരന്തരമായി മെയില്‍ അയക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒന്നിനു പോലും ബി.സി.സി.ഐ ഇതുവരെ മറപടി അയച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സത്യം അറിയണം. ശ്രീശാന്ത് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Very important to let u all know about my ban,I still haven't received my so called ban in writing from Bcci..,no mails or no post (cont) — Sreesanth (@sreesanth36) January 25, 2017

എന്നെ കളിപ്പിക്കരുതെന്നോ എനിക്ക് ആജിവനാന്ത വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയെന്നോ പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോ എറണാകുളം ജില്ലാ അസോസിയേഷനോ ഞാന്‍ കളിക്കുന്ന ക്ലബ്ബിനോ ഇതുവരെ ഒരു കത്തും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

all Iam asking is to play cricket to my full potential Nd Iam getting denied even after court clearing me ..please let me play cricket — Sreesanth (@sreesanth36) January 25, 2017

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്‌കോട്ടിഷ് പ്രീമയര്‍ ലീഗില്‍ കളിക്കാനുള്ള ശ്രീശാന്തിന്റെ അപേക്ഷ ബി.സി.സി.ഐ തള്ളിയത്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി ശ്രീശാന്തിന് എന്‍.ഒ.സി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

I've been sending mails from the day court cleared my name to Bcci about lifting my ban..no one is responding.u all should know the truth — Sreesanth (@sreesanth36) January 25, 2017

2013 ഐ.പി.എല്‍ സീസണില്‍ വാതുവെപ്പു സംഘങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്ന് ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് താരങ്ങളായ ശ്രീശാന്ത്, അങ്കിത് ചവാന്‍, അജിത് ചാന്‍ഡില എന്നിവരെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവര്‍ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച കുറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയായിരുന്നു.

My kca or my ernakulam Distrcit association or my club team haven't received any letter of my life ban or not allowing me to play.. — Sreesanth (@sreesanth36) January 25, 2017

ടീം ഫൈവ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള പ്രൊമോഷനിടെ സ്‌കോട്ടിഷ് ലീഗില്‍ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയായ ശ്രീശാന്ത് 27 ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് 87 വിക്കറ്റും 53 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 75 വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. പത്ത് ടിട്വന്റിയില്‍ നിന്ന് ഏഴു വിക്കറ്റും നേടിയ ശ്രീശാന്തിന്റെ ക്യാച്ചിലാണ് ഇന്ത്യ 2007 ടിട്വന്റി ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയത്.