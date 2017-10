കൊച്ചി: ആജീവനാന്ത വിലക്ക് തുടരുമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി ശ്രീശാന്ത്. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരം പ്രതികരിച്ചത്.

പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അനീതിക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും മലയാളി താരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'നിങ്ങള്‍ എന്തിലെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് വേണ്ടി പോരാടുക. അനീതി കണ്ടാല്‍ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക. മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ' ശ്രീശാന്ത് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ലോധ കമ്മിറ്റിയില്‍ പറയുന്ന ഒത്തുകളിയില്‍ ആരോപണവിധേയരായ 13 പേരെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആര്‍ക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും വേണ്ട. എന്റെ ശരിയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ പോരാടും. ദൈവം വലിയവനാണ്. മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു.

ഈ വിധി ഏറ്റവു മോശപ്പെട്ട തീരുമാനമായിപ്പോയെന്നും തനിക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക നിയമമാണോയെന്നും ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സും രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സും എവിടെയാണെന്നും ശ്രീശാന്ത് ചോദിക്കുന്നു.

എന്റെ കൂടെ കുടുംബവും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എനിക്കതു മതി. വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ ഒരുക്കമല്ല. പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

And what about the accused 13 names in Lodha report?? No one wants to know about it?i will keep fighting for my right..God is great 🇮🇳✌🏻💒 — Sreesanth (@sreesanth36) October 17, 2017

Thanks a lot for all the support Nd encouragement given so far. I assure u all that I'm not giving up..I will Keep at it..Nd alwys believe — Sreesanth (@sreesanth36) October 17, 2017

Anyway all I have is my family and lots of dear ones who still believes in me..I will keep fighting and make sure I don't give up.. — Sreesanth (@sreesanth36) October 17, 2017