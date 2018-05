ദുബായ്: ബി.സി.സി.ഐയുടെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ശശാങ്ക് മനോഹറിന് ഐ.സി.സി ചെയര്‍മാനായി രണ്ടാമൂഴം. ഐ.സി.സി ബോര്‍ഡ് ഏകകണ്‌ഠേന ശശാങ്ക് മനോഹറിനെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

2016ല്‍ ഐ.സി.സിയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിയ ശശാങ്ക് മനോഹര്‍ ഐ.സി.സിയുടെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര ചെയര്‍മാനാണ്. അന്നും മത്സരമില്ലാതെയാണ് ശശാങ്ക് ചെയര്‍മാനായത്. എന്നാല്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകും മുമ്പ് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ ശശാങ്ക് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഭരണകാലയളവില്‍ ഒരു വര്‍ഷവും നാല് മാസവും ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് രാജിവെച്ചത്.

ബി.സി.സി.ഐയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ശശാങ്ക് മനോഹര്‍ ആ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചാണ് ഐ.സി.സി. ചെയര്‍മാനായത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ബി.സി.സി.ഐയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് ഐ.സി.സി ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശശാങ്കിന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

