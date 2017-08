ധാക്ക: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ചരിത്രമെഴുതി ബംഗ്ലാദേശ്. ടെസ്റ്റില്‍ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടം രണ്ടാമതും സ്വന്തമാക്കിയ ഷക്കീബുല്‍ ഹസ്സന്റെ മികവില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 20 റണ്‍സിനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് തോല്‍പ്പിച്ചത്. ഓസീസിനെതിരെ നേടുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് വിജയമെന്ന റെക്കോഡും ധാക്കയിലെ ഷേര്‍ ഇ ബംഗ്ലാ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ ബ്ംഗ്ലാ കടുവകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. 265 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടാമിന്നിങ്‌സിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് 244 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

സ്‌കോര്‍: ബംഗ്ലാദേശ്: 260,221 ഓസ്‌ട്രേലിയ: 217,244

ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടെസ്റ്റായിരുന്നു ഇത്. ഒപ്പം 101-ാം ടെസ്റ്റ് കളിച്ച ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പത്താം വിജയവും. 2006ല്‍ ചിറ്റഗോങ്ങിലാണ് ഓസീസും ബംഗ്ലാദേശും നേരത്തെ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് ഇന്നിങ്‌സിനും 80 റണ്‍സിനും ഓസ്‌ട്രേലിയ ബംഗ്ലാദേശിനെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നു.

അവസാന ദിവസം രണ്ടു വിക്കറ്റിന് 109 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് ആദ്യ സെഷനില്‍ 37 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി. ഷക്കീബിന് തൈജുല്‍ ഇസ്ലാം കൂടി പിന്തുണ നല്‍കിയതോടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോള്‍ ഏഴു വിക്കറ്റിന് 199 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായി ഓസ്‌ട്രേലിയ. പിന്നീട് കംഗാരുക്കള്‍ക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

