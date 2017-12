മൊഹാലി: നിര്‍ണായകമായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ മികച്ച സ്‌കോറിലേക്ക്. ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ സെഞ്ച്വറിയുടെയും ധവാന്റെയും ശ്രേയ്യസ് അയ്യരുടെയും അര്‍ധസെഞ്ച്വറിയുടെയും പിന്‍ബലത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോര്‍ 250 റണ്‍സ് കടന്നു. ശിഖര്‍ ധവാന്റെ വിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായത്. ഓപ്പണിങ്ങ് വിക്കറ്റില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പം സെഞ്ച്വറി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് പതിരാനയുടെ ബൗളില്‍ തിരിമാനയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നല്‍കി ധവാന്‍ മടങ്ങിയത്. 67 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട ധവാന്‍ 68 റണ്‍സ് നേടിയാണ് പുറത്തായത്.

നിലവില്‍ 41 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 256 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. 109 റണ്‍സോടെ രോഹിത് ശര്‍മയും 70 റണ്‍സോടെ ശ്രേയ്യസ് അയ്യരുമാണ് ക്രീസില്‍. ഏകദിനത്തില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ പതിനാറാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയാണിത്, ലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ അഞ്ചാമത്തെയും. ഏകദിനത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം കളിക്കുന്ന അയ്യരുടെ കന്നി അര്‍ധസെഞ്ച്വറിയാണിത്. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ദയനീയ തോല്‍വിയേറ്റ ആതിഥേയര്‍ക്ക് ഇന്ന് വിജയച്ചില്ലെങ്കില്‍ പരമ്പര നഷ്ടമാകും. ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ തമിഴ്‌നാട് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ പതിനെട്ടുകാരന്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ ഇന്ന് ഏകദിനത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. കുല്‍ദീപ് യാദവിന് പകരക്കാരനായാണ് സുന്ദര്‍ ആദ്യ ഇലവനിലെത്തിയത്.

A captain's knock. @ImRo45 has looked in full flow and has marched on to a well-made century. ODI Century no. 16 #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/qWtwNpp7dr