ഡല്‍ഹി: ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമില്‍ നിന്ന് മലയാളി താരം സഞ്ജു വി സാംസണ്‍ പുറത്ത്. കായികക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള യോ യോ ടെസ്റ്റില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് മുംബൈ മിറര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീം ഞായറാഴ്ച ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു.

പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം യോ യോ ടെസ്റ്റ് കടമ്പ കടക്കാനാവശ്യമായ 16.1 മാര്‍ക്കിനെക്കാള്‍ കുറവാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സ്‌കോര്‍. സഞ്ജുവിന് ചില ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റിനായി നന്നായി പരിശീലിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നുമാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതേസമയം സഞ്ജുവിന് പകരക്കാരനായി ആരെയും ടീമിനൊപ്പം അയച്ചിട്ടില്ല. സഞ്ജുവിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ഋഷഭ് പന്തായിരിക്കും ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍.

ഐപിഎല്‍ പതിനൊന്നാം സീസണില്‍ രാജസ്ഥാനായി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു സഞ്ജു. 441 റണ്‍സാണ് ലീഗില്‍ സഞ്ജു അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

