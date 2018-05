മുംബൈ: കൗണ്ടി കളിക്കാന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പറക്കാനൊരുങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് തിരിച്ചടി. കഴുത്തിനേറ്റ ഉളുക്കാണ് കോലിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. നേരത്തെ ഡിസ്‌ക് സ്ഥാനം തെറ്റിയതാണ് കാരണമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡിസ്‌കിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും കഴുത്തിന് ഉളുക്ക് മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും ബി.സി.സി.ഐ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിരാട് കോലിയുടെ ചികിത്സ ബി.സി.സി.ഐയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നടക്കും. ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരില്ലെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പായി കോലി വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുമെന്നും ബി.സി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കി. ജൂണ്‍ 15ന് ബെംഗളൂരു നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ കോലി ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാകും. ഐ.പി.എല്ലില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ക്യാപ്റ്റനായ വിരാട് കോലിക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടി ടീമായ സറേയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോലി കൗണ്ടിയില്‍ കളിക്കാനൊരുങ്ങിയിരുന്നത്. ഐ.പി.എല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നും കോലി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയാണ് കോലി ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇത് ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയില്‍ ബാറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കോലി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ അത്ര മികച്ച റെക്കോഡല്ല കോലിക്കുള്ളത്. അഞ്ച് ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് 13.4 ശരാശരിയില്‍ 134 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.

2017 ജൂണ്‍ മുതല്‍ കോലി വിശ്രമമില്ലാതെ കളിക്കുകയാണെന്നും ഇത് മൂലം താരം ക്ഷീണിതനാണെന്നും ബി.സി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കി. ഈ കാലയളവില്‍ ഒമ്പത് ടെസ്റ്റിലും 29 ഏകദിനങ്ങളിലും ഒമ്പത് ടിട്വന്റിയുലം കോലി ഇന്ത്യക്കായി കളത്തിലിറങ്ങി. ആകെ 47 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളാണ് കോലി കളിച്ചത്. ഒരു മത്സരം വീതം കൂടുതല്‍ കളിച്ച ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും രോഹിത് ശര്‍മ്മയുമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കോലിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. കൂടാതെ 14 ഐ.പി.എല്‍ മത്സരങ്ങളും കോലി കളിച്ചു.

