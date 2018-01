ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്കെതിരെ വീണ്ടും വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍താരം വീരേന്ദര്‍ സെവാഗ്. കോലിയുടെ തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാനോ ധൈര്യമുള്ള ഒരൊറ്റ താരവും നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലില്ലെന്ന് സെവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യാ ടിവി ചാനലില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സെവാഗിന്റെ പരാമര്‍ശം.

ക്യാപ്റ്റന് ഉപദേശം നല്‍കാനും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലെ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനും കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള നാലോ അഞ്ചോ കളിക്കാര്‍ എല്ലാ ടീമിലുമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ നിലവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ അങ്ങനെ ഒരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഡ്രസ്സിങ് റൂമില്‍ വെച്ച് കോലിയുടെ ടീം സെലക്ഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള താരവും ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലില്ല. എല്ലാവരും കോലിയുടെ താഴെയാണ്. സെവാഗ് വ്യക്തമാക്കി.

ഏതു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും കളിക്കാനുള്ള കഴിവ് കോലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തന്നെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം മറ്റു കളിക്കാരുമെന്നാണ് കോലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കോലി എത്തിയയിടത്ത് എത്തിച്ചേരാന്‍ മറ്റു ടീമംഗങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാണ് കോലിയുടെ നായകസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. തന്നെപ്പോലെ പേടിയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരും കളിക്കണമെന്നാണ് കോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്-സെവാഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കോലി ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതു പോലെ റണ്‍സ് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് സഹകളിക്കാരോടും പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ക്യാപ്റ്റന്‍ പറയുന്നതില്‍ തെറ്റൊന്നുമില്ല. സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നപ്പോള്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരോട് റണ്‍സ് നേടാന്‍ പറഞ്ഞത് എനിക്കോര്‍മയുണ്ട്. എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്കുമായിക്കൂടാ എന്നായിരുന്നു സച്ചിന്‍ ചോദിച്ചിരുന്നത്-സെവാഗ് പറയുന്നു.

ഒരാള്‍ മാത്രം വിജയിച്ചാല്‍ കളി വിജയിക്കാനാകില്ല. അതിന് ടീം ഒന്നിച്ചുപ്രവര്‍ത്തിക്കണം. ഒരോ കളിക്കാരനും അവന്റേതായ സംഭാവന നല്‍കണം. പരിശീലകനില്‍ നിന്ന് തേടുന്ന ഉപദേശങ്ങള്‍ മാത്രം ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടപ്പാക്കരുത്. വിജയിക്കണമെങ്കില്‍ ടീമിനൊപ്പം ഇരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം-സെവാഗ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: No One in the Dressing Room to Point Out Kohli's Mistakes Says Sehwag