കാന്‍ഡി: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ സ്റ്റമ്പിങ് റെക്കോഡുമായി എം.എസ് ധോനി. കാന്‍ഡിയില്‍ നടക്കുന്ന ലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തില്‍ 99-ാം ഇരയെ കണ്ടെത്തിയാണ് ധോനി ലോകറെക്കോഡിട്ടത്. ഇതോടെ ധോനി ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്റ്റമ്പിങ്ങെന്ന റെക്കോഡില്‍ കുമാര്‍ സംഗക്കാരക്കൊപ്പമെത്തി.

തന്റെ 298-ാം ഏകദിനത്തിനറങ്ങിയ ധോനി ശ്രീലങ്കന്‍ ഓപ്പണര്‍ ധനുഷ്‌ക ഗുണതിലകയെ സ്റ്റമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കിയാണ് ചരിത്രനേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ലങ്കന്‍ ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 14-ാം ഓവറില്‍ ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലിന്റെ ബൗളിങ്ങിലായിരുന്നു ധോനിയുടെ സ്റ്റമ്പിങ്.

ചാഹലിന്റെ പന്തില്‍ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് കളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഗുണതിലകയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ച് പന്ത് ധോനിയുടെ അടുത്തെത്തി. തന്റെ ശരീരത്തില്‍ തട്ടിയ പന്ത് ധോനി വേഗത്തില്‍ കൈക്കലാക്കി ഗുണതിലകയെ പുറത്താക്കി.

MS Dhoni - 99 ODI stumpings mostly off the bowling of

19 - Harbhajan Singh

15 - Ravindra Jadeja

14 - R Ashwin

and 19 other bowlers!#SLvInd