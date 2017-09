ചെന്നൈ: തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബാറ്റ്‌കൊണ്ട് മറുപടി നല്‍കുകയാണ് എം.എസ് ധോനി. അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ധോനിക്ക് പകരം യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവരുടെ വായടപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം.

ശ്രീലങ്കയില്‍ കണ്ടതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ചെന്നൈയിലെ ചിദംബംരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെയും കണ്ടത്. തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് വീണുപോയ ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂള്‍ രക്ഷകനായി. ഒപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കരിയറില്‍ നൂറാം അര്‍ധെസഞ്ചുറിയെന്ന നേട്ടവും ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂള്‍ തന്റെ റെക്കോഡ് ബുക്കില്‍ എഴുതിച്ചേര്‍ത്തു.

അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 87 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് 118 റണ്‍സിന്റെയും ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് 72 റണ്‍സിന്റെയും കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയാണ് ധോനി രക്ഷിച്ചെടുത്തത്. 88 പന്തില്‍ നാല് ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സുമടക്കം 79 റണ്‍സ്.

#msdhoni 💯 the fifty

under pressure comes and defence and blast at the end.. #INDvAUS @cricbuzz @ICCLive @BCCI pic.twitter.com/kawKzpmwRW