ബെംഗളൂരു: ഐ.പി.എല്ലില്‍ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി കെ.എം ആസിഫും എം.എസ് മിഥുനും ഐ.പി.എല്ലിലേക്ക്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ ആസിഫിനെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സാണ് തട്ടകത്തിലെത്തിച്ചത്. 20 ലക്ഷം രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുണ്ടായിരുന്ന ആസിഫിന് 40 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചു.

20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ലെഗ് സ്പിന്നറായ മിഥുനെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ കേരളത്തിന്റെ നായകനായ സച്ചിന്‍ ബേബി സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമിലെത്തി. അടിസ്ഥാന വിലയായ 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് സച്ചിനായി ഹൈദരാബാദ് മുടക്കിയത്.

അതേസമയം വെടിക്കെട്ട് വീരനായ ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന് രണ്ട് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഗെയ്‌ലിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയിക്ക് കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബാണ് വിന്‍ഡീസ് താരത്തെ തട്ടകത്തിലെത്തിച്ചത്.ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഗെയ്ല്‍ നടത്തിയ പ്രകടനം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 151.20 ബാറ്റിങ് സ്‌ട്രൈക്കുള്ള 41.20 ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുള്ള ഗെയ്ല്‍ കഴിഞ്ഞ സീസണുകളില്‍ റെക്കോഡ് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തിരുന്നത്. 101 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 3626 റണ്‍സ് ഗെയ്ല്‍ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം മറ്റൊരു വെടിക്കെട്ട് വീരനായ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലിനെ ആരും ലേലത്തിലെടുത്തില്ല. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവുമുയര്‍ന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്‌കോറും ഗുപ്റ്റിലിന്റെ പേരിലാണ്. രോഹിത് ശര്‍മ്മക്ക് താഴെ രണ്ടാമതുള്ള ഗുപ്റ്റിലിന്റെ ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ പുറകാതെ നേടിയ 237 റണ്‍സാണ്.

