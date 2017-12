കട്ടക്ക്: ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും നേടിയ പരമ്പരവിജയങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ച മോഹിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ടീം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടിട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിറങ്ങും. മൂന്നു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യകളി ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് കട്ടക്കിലെ ബരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്.

വിരാട് കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെ രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംഘം കളിക്കുന്നത്. ടീമിലുള്ള മലയാളി പേസര്‍ ബേസില്‍ ആദ്യ ഇലവനില്‍ സ്ഥാനം നേടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പേസ് ബൗളിങ്ങിനെ തുണയ്ക്കുന്നതാണ് പിച്ച്. മുന്‍പ് ഇവിടെ നടന്ന ടിട്വന്റി മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് ഇന്ത്യ ആറുവിക്കറ്റിന് തോറ്റിരുന്നു.

മറ്റ് രണ്ട് ഫോര്‍മാറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ടിട്വന്റി മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയപ്രവചനം എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്രീലങ്കയില്‍നിന്ന് കടുത്തപോരാട്ടം ഇന്ത്യന്‍ യുവനിര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം കളിച്ച അഞ്ചു മത്സരങ്ങളില്‍ മൂന്നു ജയവും രണ്ടു തോല്‍വിയുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനുള്ളത്. ലങ്ക ബംഗ്ലാദേശിനോട് പരമ്പര അടിയറവെച്ചാണ് എത്തുന്നത്.

ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്. നായകന്‍ രോഹിതിനൊപ്പം ലോകേഷ് രാഹുല്‍ ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും. ഏകദിനപരമ്പരയില്‍ മിന്നുന്ന ഫോമില്‍ കളിച്ച ശ്രേയസ്സ് അയ്യര്‍, മനീഷ് പാണ്ഡെ, മുന്‍നായകന്‍ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോനി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവര്‍ ആദ്യ ഇലവനിലുണ്ടാകും. നാല് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാരുമായാണ് കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ പുതുമുഖ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ദീപക് ഹൂഡയ്ക്കും അവസരമൊരുങ്ങും.

വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാനും ഓഫ് സ്പിന്നറുമാണ് ഹൂഡ. ബൗളിങ്ങില്‍ പേസര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, സ്പിന്നര്‍മാരായ കുല്‍ദീപ് യാദവ്, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍ എന്നിവര്‍ കളിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പേസറുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട്ടും ബേസില്‍ തമ്പിയുമാണ് രംഗത്തുള്ളത്. ഡെത്ത് ഓവറുകളില്‍ യോര്‍ക്കറുകളെറിയാനുള്ള കഴിവാണ് മലയാളി ബൗളര്‍ക്ക് സാധ്യതനല്‍കുന്ന ഘടകം.

തിസാര പെരേര നയിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കന്‍ ടീമില്‍ ഉപുല്‍ തരംഗ, എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ്, കുശാല്‍ പെരേര, അസേല ഗുണരത്നെ എന്നിവരാണ് പ്രധാന ബാറ്റ്സ്മാന്മാര്‍. പരിചസമ്പന്നനായ പേസ് ബൗളര്‍ ലസിത് മലിംഗ ടീമിലില്ല. നുവാന്‍ പ്രദീപ്, ദുഷ്മന്ത ചമീര എന്നിവരാണ് ലങ്കയുടെ പേസര്‍മാര്‍.

സാധ്യതാ ടീം - ഇന്ത്യ: രോഹിത് (ക്യാപ്റ്റന്‍), രാഹുല്‍, ശ്രേയസ്സ് അയ്യര്‍, ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ധോനി, പാണ്ഡ്യ, കുല്‍ദീപ്, ബേസില്‍ തമ്പി/ഉനദ്കട്ട്/സിറാജ്, ബുംറ, ചാഹല്‍.

ശ്രീലങ്ക: ഗുണതിലക, തരംഗ, സമരവിക്രമ/കുശാല്‍ പെരേര, മാത്യൂസ്, ഡിക്ക്വെല്ല, ഗുണരത്നെ, തിസാര (ക്യാപ്റ്റന്‍), പതിരാന, അകില, ചമീര, നുവാന്‍ പ്രദീപ്.

Say hello to our new pace attack comprising @JUnadkat, Mohammed Siraj and Basil Thampi. #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/6fgUlo9hSH