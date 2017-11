കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 231 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് എട്ടു വിക്കറ്റിന് 352 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ലങ്കയുടെ തുടക്കം തന്നെ തകര്‍ച്ചയോടെയാണ്. രണ്ടു റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടിയല്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓപ്പണര്‍മാരായ സമരവിക്രമയും കരുണരത്‌നയുമാണ് പുറത്തായത്. അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ലങ്കയെ ഓള്‍ഔട്ടാക്കാനായാല്‍ വിജയിക്കാം.

സെഞ്ചുറിയുമായി ക്യാപ്റ്റന്റെ കളി പുറത്തെടുത്ത വിരാട് കോലിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ മികച്ച സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചത്. ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റ് വീണപ്പോള്‍ 119 പന്തില്‍ 12 ഫോറിന്റെയും രണ്ടു സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ 104 റണ്‍സടിച്ച് കോലി പിടിച്ചുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 171 റണ്‍സെന്ന ശക്തമായ നിലയില്‍ അവസാന ദിനം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് 79 റണ്‍സെടുത്ത കെ.എല്‍ രാഹുലിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. പിന്നാലെ 22 റണ്‍സുമായി പൂജാരയും പുറത്തായി. പിന്നീട് വന്ന ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ക്കൊന്നും രണ്ടക്കം കാണാനായില്ല. രഹാനെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായപ്പോള്‍ ജഡേജ ഒമ്പതും സാഹ അഞ്ചു റണ്‍സുമാണ് നേടിയത്.

ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ 122 റണ്‍സിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില്‍ കരുതലോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓപ്പണര്‍മാരായ കെ.എല്‍ രാഹുലും ശിഖര്‍ ധവാനും 166 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അടിത്തറ നല്‍കി. 116 പന്തില്‍ 94 റണ്‍സെടുത്ത ധവാന് സെഞ്ചുറിക്കരികില്‍ വെച്ച് പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

ലങ്ക ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ 294 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയ എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ്, തിരിമന്നെ, ഹെറാത്ത് എന്നിവരാണ് ലങ്കന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങിയത്. ഇന്ത്യക്കായി ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും മുഹമ്മദ് ഷമിയും നാല് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അക്മലിന് മുന്നില്‍ വീണ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിങ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ 172 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. 52 റണ്‍സെടുത്ത പൂജാരക്കൊഴികെ മറ്റാര്‍ക്കും പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല.

