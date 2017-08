കാന്‍ഡി: ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുപിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പരയും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ. തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളും രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളും തോറ്റശേഷം മുഖംരക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു ജയംതേടി ശ്രീലങ്ക. ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല്‍ പല്ലെക്കീല്‍ മൈതാനത്ത്. പരമ്പര വിജയത്തിലേറെ, അടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യതനേടാനും ലങ്കയ്ക്ക് ജയം അനിവാര്യം.

ശ്രീലങ്കന്‍ പര്യടനത്തില്‍ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. മുന്‍നായകന്‍ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോനിയുടെയും ബൗളര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെയും അപരാജിത സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഇന്ത്യ വിജയം കണ്ടെങ്കിലും ആ മത്സരം ലങ്കയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകര്‍ന്നു. ഒന്നാം ഏകദിനം കഴിഞ്ഞ് ടീം ബസ് തടഞ്ഞ ലങ്കന്‍ ആരാധകര്‍ക്കും സമാധാനം നല്‍കുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാം മത്സരത്തിലെ ലങ്കയുടെ പോരാട്ടവീര്യം. ഓഫ്സ്പിന്നര്‍ അകില ധനഞ്ജയ്ക്കുമുന്നില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആറു ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാര്‍ മുട്ടുമടക്കി. പരമ്പരയില്‍ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ തോല്‍വി മുന്നില്‍ക്കണ്ടു.

രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ശിഖര്‍ ധവാനും രോഹിത് ശര്‍മയും മികച്ച തുടക്കം നല്‍കിയെങ്കിലും പിന്നീടെത്തിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി, ലോകേഷ് രാഹുല്‍, കേദാര്‍ ജാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവര്‍ക്ക് ബാറ്റിങ്ങില്‍ തിളങ്ങാനായില്ല. കോലിക്ക് പകരം മൂന്നാമതായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ രാഹുല്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ബാറ്റിങ്നിര ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്നാല്‍ പരമ്പര ഞായറാഴ്ചതന്നെ വിധിയെഴുതും.

