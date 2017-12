വാംഖഡെ: ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ അവസാന ടിട്വന്റിയിലും മലയാളി താരം ബേസില്‍ തമ്പിക്ക് ഇടം ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലിന് പകരക്കാരനായാണ് വാഷിങ്ടണ്‍ ടീമിലിടം പിടിച്ചത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്ക് പകരം മുഹമ്മദ് സിറാജും കളിക്കും.

അതേസമയം ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു. ആദ്യ രണ്ട് ടിട്വന്റിയിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ നേരത്തെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകളും ഇന്ത്യ നേടിയിരുന്നു. നാണക്കേടില്‍ നിന്ന് അല്‍പം ആശ്വാസം ലഭിക്കാന്‍ ശ്രീലങ്കയക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചേ മതിയാകൂ.

രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ലങ്ക കളിക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റ എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസിന് പകരം ദുസാന്‍ ശനകയും ചതുരംഗ ഡിസില്‍വയ്ക്ക് പകരം ധനുഷ്‌ക ഗുണതിലകയും കളിക്കും.

Young Washington Sundar is all set to make his T20I debut in Wankhede #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/QIZOSvwLe0