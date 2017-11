കൊല്‍ക്കത്ത: ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ തകര്‍ന്നുപോയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങുമായി തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. നാലാം ദിനം കളി നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 171 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ്. ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് കൈയിലിരിക്കെ ഇന്ത്യക്ക് 49 റണ്‍സിന്റെ ലീഡായി.

ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 122 റണ്‍സിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ കരുതലോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓപ്പണര്‍മാരായ കെ.എല്‍ രാഹുലും ശിഖര്‍ ധവാനും 166 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അടിത്തറ നല്‍കി. 116 പന്തില്‍ 94 റണ്‍സെടുത്ത ധവാന് സെഞ്ചുറിക്കരികില്‍ വെച്ച് പുറത്താകുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ 73 റണ്‍സുമായി രാഹുലും രണ്ടു റണ്‍സുമായി പൂജാരയുമാണ് ക്രീസില്‍.

നാലാം ദിനം നാലിന് 165 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ലങ്ക ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 294 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയ എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ്, തിരിമന്നെ, ഹെറാത്ത് എന്നിവരാണ് ലങ്കന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങിയത്. ഇന്ത്യക്കായി ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും മുഹമ്മദ് ഷമിയും നാല് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അക്മലിന് മുന്നില്‍ വീണ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റിങ് ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 172 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. 52 റണ്‍സെടുത്ത പൂജാരക്കൊഴികെ മറ്റാര്‍ക്കും പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനായില്ല.

