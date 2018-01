ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ്: ഇനിയൊരു പരാജയം കോലിയെയും സംഘത്തെയും ഇരട്ട നാണക്കേടിലേക്ക് നയിക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തിന് തോല്‍വി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ചരിത്രപരമായ ആവശ്യം കൂടിയാണ്.

തോറ്റാല്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഇതുവരെ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ മത്സരവും അടിയറവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രം ഇല്ലാതാകും. മറ്റൊന്ന് ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗിലെ ന്യൂവാണ്ടറേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തോല്‍വിയറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന റെക്കോഡും നഷ്ടമാകും

കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ കോലിക്ക് ഇക്കാര്യമെല്ലാമറിയാം. എന്നാല്‍ ബാറ്റിങ്ങില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിക്കണമെന്ന് മാത്രം... ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതലാണ് മത്സരം.

രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും പൊരുതിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം കീഴടങ്ങിയത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ 72 റണ്‍സിനും രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ 135 റണ്‍സിനുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തോല്‍വി. ഈ രണ്ട് കളികളിലും ബൗളര്‍മാരുടെ പ്രകടനം ആതിഥേയ ടീമിനൊപ്പം നിന്നപ്പോള്‍ പേരുകേട്ട ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് നിര പരാജയമായി.

സെഞ്ചൂറിയനില്‍ സെഞ്ചുറി കണ്ടെത്തിയ കോലി മാത്രമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. കോലിക്ക് പുറമെ, ഒരു താരത്തിനുപോലും പരമ്പരയില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാന്‍ സാധിച്ചു.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലെ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കോലിക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ. വൈസ്‌ക്യാപ്റ്റന്‍ അജിന്‍ക്യ രഹാനെ കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടില്ല. എങ്കിലും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും പേസ് ബൗളര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്താനാണ് സാധ്യത.

അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയോ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയോയാവും പുറത്തിരിക്കുക. സ്പിന്‍ ബൗളിങ്ങിന് യാതൊരു പിന്തുണയും ലഭിക്കാത്ത പിച്ചില്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന് പകരക്കാനായിട്ടാവും ഭുവനേശ്വറിന്റെ വരവ്. ടീമില്‍ മറ്റൊരുമാറ്റം വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടേതാവും. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കീപ്പിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും തിളങ്ങാതിരുന്ന പാര്‍ഥിവ് പട്ടേലിനെ പുറത്തിരുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്കിന് നറുക്കു വീഴും.

മറുഭാഗത്ത് സ്പിന്നര്‍ കേശവ് മഹാരാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയാവും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വരവ്. ആന്‍ഡിലെ ഫെഹ്ലുക്ക്വായോ ത്യൂനിസ് ഡി ബ്രുയ്നോ ടീമില്‍ മഹാരാജിന് പകരം ഇടം കണ്ടെത്തിയേക്കും.

സാധ്യതാ ടീം

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

ഡീന്‍ എല്‍ഗര്‍, മാര്‍ക്രം, അംല, ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ഡുപ്ലെസി, ഡി കോക്ക്, ഫെഹ്ലുക്ക്വായോ, ഫിലാന്‍ഡര്‍, റബാഡ, മോര്‍ക്കല്‍, എന്‍ഗീഡി

ഇന്ത്യ

വിജയ്, രാഹുല്‍, കോലി, പുജാര, രഹാനെ, രോഹിത്, കാര്‍ത്തിക്, ഷമി, ഭുവനേശ്വര്‍, ഇഷാന്ത്, ബുംറ

