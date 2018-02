ഡര്‍ബന്‍: ടെസ്റ്റിലെന്നപോലെ ഏകദിനത്തിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു പരമ്പര നേടിയിട്ടില്ല. ആ കോട്ടം നികത്താനുറച്ച് വിരാട് കോലിയും സംഘവും കിങ്സ്മീഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിന് ഇറങ്ങും. ടെസ്റ്റ് പരമ്പര 1-2ന് തോറ്റെങ്കിലും ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗിലെ അവസാന ടെസ്റ്റില്‍ ആതിഥേയരെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തില്‍ തകര്‍ക്കാനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ഇന്ത്യ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. ആതിഥേയ നിരയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് പരിക്കുമൂലം കളിക്കാത്തത് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലഘടകമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ കളിച്ച നാല് ഏകദിന ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരയിലും രണ്ട് ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലും തോറ്റ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഇവിടെ കളിച്ച 28 ഏകദിനങ്ങളില്‍ ജയം അഞ്ചെണ്ണത്തില്‍ മാത്രം. ഡര്‍ബനില്‍ ഇതുവരെ ഒരു മത്സരംപോലും ഇന്ത്യ ജയിച്ചിട്ടുമില്ല. 2015 ഒക്ടോബറില്‍ ഇരുവരും അവസാനമായി മാറ്റുരച്ചപ്പോള്‍ 3-2ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്നു. എന്നാല്‍, റെക്കോഡുകള്‍ മായ്ക്കപ്പെടാനുള്ളതാണെന്ന വിശ്വാസം പുലര്‍ത്തുന്ന കോലി പഴയ കാര്യങ്ങളെയോര്‍ത്ത് തലപുണ്ണാക്കുന്നില്ല.

സമതുലിതമായ ടീമിനെ അണിനിരത്തുന്ന ഇന്ത്യ ചരിത്രം തിരുത്താനുറച്ചുതന്നെയാണ് പോരിന് ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിച്ച ടീമിലെ എട്ട് കളിക്കാര്‍ ഏകദിനത്തിനുമുണ്ട്. ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവുമുയര്‍ന്ന സ്‌കോറിനും(264) മൂന്ന് ഡബ്ള്‍ സെഞ്ചുറിക്കും ഉടമയായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ശക്തിപകരും.

മുന്‍നായകന്‍ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോനി, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കേദാര്‍ ജാദവ് എന്നിവരും സ്പിന്നര്‍മാരില്‍ ചാഹല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരിലൊരാളും ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഇടംകണ്ടേക്കും. മലയാളിതാരം ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, തമിഴ്നാട്ടുകാരന്‍ ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് എന്നിവര്‍ ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ ഇലവനില്‍ സാധ്യത കുറവാണ്. പരിചയസമ്പന്നനായ ധോനിയുടെ സാന്നിധ്യവും ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യും. 102 റണ്‍സ് കൂടി നേടിയാല്‍ ധോനി ഏകദിനത്തില്‍ 10,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാവും.

പരിക്കേറ്റ ഡിവില്ലിയേഴ്സിന് പകരം ആതിഥേയര്‍ ഐഡന്‍ മാര്‍ക്രത്തിന് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരംകൊടുക്കും. ഏകദിന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ജെ.പി. ഡുമിനി, ഡേവിഡ് മില്ലര്‍, ക്രിസ് മോറിസ്, ഇമ്രാന്‍ താഹിര്‍ എന്നിവര്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ആദ്യ ഇലവനില്‍ കണ്ടേക്കും.

വ്യാഴാഴ്ച മഴപെയ്തേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. എങ്കിലും കളിയെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മറ്റ് പിച്ചുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ കിങ്സ്മീഡിലേത് വേഗംകുറഞ്ഞ പിച്ചാണ്. ഏകദിന മത്സരങ്ങളെ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ലെന്നിരിക്കെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനുറച്ചാണ് കോലിയുടെ സംഘം. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടക്കുന്ന 2019 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ടീമിനെ ഒരുക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക്, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഈ പരമ്പര.

സാധ്യതാടീം: ഇന്ത്യ -രോഹിത്, ധവാന്‍, കോലി(ക്യാപ്റ്റന്‍), രഹാനെ/മനീഷ് പാണ്ഡെ, ധോനി, ജാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ബുംറ, കുല്‍ദീപ്/ചാഹല്‍, ഷമി/ശാര്‍ദുല്‍ ഠാക്കൂര്‍.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: അംല, ഡികോക്ക്, ഡുപ്ലെസി(ക്യാപ്റ്റന്‍), മാര്‍ക്രം, ഡുമിനി, മില്ലര്‍, ക്രിസ് മോറിസ്, ഫെഹ്ലുക്വായോ, റബാഡ, മോണെ മോര്‍ക്കല്‍, താഹിര്‍.

